Bus extraurbani: ecco l'ordinanza per la fermata in via Mustilli Il comune, dopo il trasferimento del terminal al Rione Libertà, emana un nuovo dispositivo traffico

Come annunciato l'amministrazione comunale di Benevento, per risolvere i disagi creati oggi con lo spostamento del terminal per i bus extraurbani al Rione Libertà ha ermanato un'ulteriore Ordinanza dirigenziale per 'ordinare' la fermata, per la discesa degli studenti e dei pendolari, nella zona alta di Benevento e precisamente in via Mustilli. E' l'Ordinanza Servizio Traffico n. 18 del 28-10-2024.

Si tratta del dispositivo di traffico provvisorio, riserva della corsia di marcia di via Mustilli da via Calandra alla Rotonda delle Scienze, agli autobus extraurbani delle linee di trasporto regionali e provinciali con riserva degli stalli di sosta in ordine di arrivo integrazione ordinanza n.14 rg 286 del 24.10.2024.

Eccola di seguito:

Il dirigente premesso che il Settore Opere Pubbliche con prot. n. 117379/2024 ha comunicato di dover procedere ad avviare lavori in ambito urbano "Programma straordinario per la riqualificazione e per la sicurezza delle periferie della città di Benevento (la città di tutti la città per tutti) - intervento p.zza Risorgimento/area ex Collegio la Salle; considerato che il Comune di Benevento ha interloquito preventivamente con i soggetti coinvolti nell’esercizio del trasporto pubblico extraurbano per città di Benevento, non per ultimo, in ordine temporale, con La Regione Campania in data 16.09.2024;

Tenuto conto che in data odierna sono pervenute comunicazioni dai Dirigenti scolastici con cui sono stati segnalati disagi a carico della popolazione scolastica dovuti al mancato rispetto del provvedimento che istituiva la fermata dei bus Extraurbani in Via Mustilli;

rilevato che il predetto disagio segnalato è dovuto alla mancata osservanza della fermata istituita in Via Mustilli, cosi come prescritto nell’ordinanza n.14 RG 286 del 24.10.2024, da parte di alcune Aziende di trasposto extraurbano;

ritenuto dover ribadire alle Aziende di trasporto extraurbano, inadempienti alle prescrizioni della predetta ordinanza, l’obbligo del rispetto del servizio da effettuarsi in Via Mustilli, e ciò in ossequio al dovere assoluto di dover garantire il diritto allo studio secondo quanto previsto dall’art.34 della Costituzione e dai servizi pubblici del TPL, cosi come previsti dagli accordi e finanziamenti pubblici regionali;

visti gli artt. 6, 7 e 158 del D. Leg. N° 285/92; vista la legge 241/90 e successive modificazioni;

visto l’art. 107 del D.Leg. n° 267/2000; visto il D.Leg. n° 165 del 30-3-2001;

visto il dpr n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- ordina a tutte le aziende deputate al trasporto pubblico di linea autobus urbani, extraurbani e scolastici, operanti sul territorio della città di Benevento, di ottemperare pedissequamente alla ordinanza n. 14 rg 286/2024, ribadendo di effettuare anche la fermata di via Mustilli in sostituzione e revoca della fermata al piazzale Venanzio Vari.

Si precisa che lo stazionamento per gli autobus in città è individuato in via Rivellini (piazzale coni), con seguente percorso da e per via Mustilli: rotonda delle Scienze, via Paolella, via Bachelet, via Avellola uscita stadio.

Sono fatte salve le fermate intermedie già previste. - Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n° 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso: - Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento nei termini e nei modi previsti dagli artt. 40 e ss della D.Lgs. n. 104/2010); - Amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dalla notifica nei termini e nei modi previsti dagli art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

La presente Ordinanza viene notificata, per quanto di rispettiva competenza:

? AL Sindaco

? Al Comando Polizia Municipale – Sede;

? Alla Prefettura di Benevento;

? Alla Questura di Benevento;

? Al Comando Provinciale Carabinieri;

? Al 118;

? Alle Aziende dei servizi urbani ed Extraurbane del TPL;

? Alla Regione Campania;

? Al servizio trasporto e mobilita’ (per le competenti comunicazioni alle compagnie di trasporto extraurbani);

? All'ufficio provinciale scolastico;

? Ai Dirigenti Scolastici.

La Polizia Municipale è onerata di far rispettare tassativamente la presente ordinanza. Si confida nella collaborazione di tutte le parti interessate.