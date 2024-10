Terminal e piano traffico a Benevento, secondo giorno senza ostacoli - FOTO Migliorata la situazione di trasporto pubblico. I bus hanno effettuato sosta breve in via Mustilli

E' andato decisamente meglio il secondo giorno del nuovo piano traffico scattato a Benevento per la chiusura e trasferimento del Terminal dei bus extraurbani e la cantierizzazione di piazza Risorgimento, entrambi siti al centro città e che dovranno essere sottoposti ad importanti lavori di riqualificazione.

Tutti i pullman che effettuano il trasporto pubblico regionale, quindi anche quello scolastico, hanno rispettato l'ordinanza del sindaco Clemente Mastella che prevede e 'impone' la fermata breve anche in via Mustilli, lateralmente alla scuola Pascoli, per consentire la discesa degli studenti che poi devono raggiungere gli istituti scolastici in centro e al rione Ferrovia. I pullman hanno poi proseguito per via Rivellini, nei pressi dello stadio, per raggiungere il parcheggio destinato a terminal adibito nell'area Palatedeschi – Coni.

Il tutto sembra essere andato per il verso giusto questa mattina. Da registrare comunque la minor presenza di studenti per alcune assemblee d'istituto già indette e per le assemblee sindacali scolastiche per gli istituti comprensivi che hanno ritardato alle 11 l'ingresso degli alunni di elementari e medie.

Al di là di questo il nuovo piano per il trasporto pubblico locale ha assicurato l'assessore al ramo, Luigi Ambrosone, in strada dalle 7 di questa mattina con il vicesindaco Francesco De Pierro e l'assessore Attilio Cappa “ha funzionato bene. Ieri – ha ricordato – c'è stato il problema di quattro aziende di trasporti regionali che non avevano effettuato la fermata in via Mustilli. Oggi tutto va per il meglio fermo restando che piccole modifiche potranno essere apportate, a partire dal semaforo tra via Mustilli, via Pertini e via Calandra che potrebbe essere disattivato nelle ore mattutine proprio per favorire il deflusso delle auto e la manovra dei pullman nel parcheggio dell'adiacente campo Mellusi”.

Situazione tranquilla nel terminal di via Rivellini dove i bus hanno poi effettuato la sosta.

Nessun problema invece per la chiusura di piazza Risorgimento. “Funziona bene – ha infatti affermato l'assessore Cappa – il parcheggio predisposto nello slargo a pochi metri di distanza”.

“Stiamo lavorando e trovando soluzioni per ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Siamo qui da questa mattina proprio per osservare e valutare la situazione” ha infine spiegato il vicesindaco De Pierro.

Intanto questo pomeriggio alle 16.30 negli uffici del Comune incontro tra l'Ente, le aziende del trasporto pubblico regionale, Confindustria e sindacati per discutere del nuovo piano del trasporto pubblico locale e traffico.