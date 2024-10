Benevento: torna a splendere Il Giardino del Mago di Dalisi Potenziata la biglietteria con bookshop e infopoint

A “vigilare” sulla città delle Streghe la fantasia di Riccardo Dalisi ha posto un mago. E' l'opera simbolo dello spazio restituito questa mattina alla città. “Il Giardino del Mago” che affaccia su piazza Santa Sofia è un'opera d'arte. Un piccolo tesoro nascosto che sorprende grazie alle sculture bronzee dell’artista e designer Riccardo Dalisi.

E non a caso “La rinascita di un luogo magico” è il titolo scelto per l'evento di riapertura del “Giardino del Mago”, riportato ai suoi antichi splendori presso Palazzo Casiello in piazza Santa Sofia a Benevento.

Un passo avanti per la rete museale della Provincia come hanno spiegato Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento), Clemente Mastella (Sindaco di Benevento) e Raffaele Del Vecchio (Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale).

“I dati ci raccontano di un flusso turistico in continuo aumento a Benevento e per questi visitatori dobbiamo migliorare ed offrire una visita accogliente e fruibile” dettaglia Del Vecchio spiegando le novità “La biglietteria si è arricchita di un bookshop dove si possono trovare tutti i gadget ispirati al patrimonio culturale di Benevento. In più al solito delle tradizionali brochure cartacee, abbiamo creato una guida turistica on line accessibile tramite qrcode, e pensata per gli smartphone. Una guida che illustrato Benevento, ma ci sono anche tanti servizi dalla prenotazione di una guida al calendario degli eventi in programma in città. Il qrcode, in accordo con le associazioni di categoria, confindustria turismo, gli operatori turistici e commerciali avrà massima diffusione”.

Ancora da segnalare che il bookshop si arricchisce anche, nei locali attigui di un info point a disposizione dei visitatori.