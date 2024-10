Rosa: "Classifica Ecosistema urbano: parametri mutano, ma restiamo in top ten" L'assessore all'Ambiente sulla recente classifica che vede Benevento nella top ten del Sud

"A prescindere da osservazioni malevole e dettate sempre dalla volontà di agire con volontà di contrapposizione politica, ribadiamo che il risultato ottenuto da Benevento nel rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente è assolutamente soddisfacente. Siamo nella top ten del Mezzogiorno d'Italia, davanti ad una quarantina di città della nostra area geografica e siamo davanti a città del Nord del prestigio e della forza economica di Firenze, Savona, Rovigo o Lecco", lo scrive in una nota l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa.

"Quanto ai parametri, ricordiamo che Ecosistema Urbano non è un sistema di valutazione immodificabile, ma mutabile nei parametri di riferimento, il cui peso cambia in maniera direttamente proporzionale alle priorità, ai fabbisogni e alle novità che sono introdotte a livello comunitario per il contrasto al climate change". "Ancora qualcuno finge di non sapere o non ricordare che la qualità dell'aria e la presenza di Pm10 è un dato indipendente da qualsiasi politica amministrativa ma dipende dalle caratteristiche geografiche del territorio, interessato da un rilevante fenomeno d'inversione termica e inoltre operiamo, al fine di abbattere le polveri sottili, campagne mensili di pulizia straordinaria delle strade e abbiamo attivato, dopo circa 20 anni, il catasto degli impianti termici necessario per controllare le emissioni nocive . Ancora più grottesco il riferimento alla dispersione idrica, un problema di ordine nazionale su cui sono necessari investimenti governativi di ampia portata che siamo i primi a sollecitare. Benevento è fiera di politiche ambientali da record nel Mezzogiorno: mediante la pianificazione strategica avviata con BeneClima già la prossima classifica di Ecosistema (che si riferirà ai dati del 2024) potrà regalarci risultati ancora migliori", conclude Rosa.