Sepsi e lo shock settico: focus al San Pio di Benevento Venerdì il corso di formazione presso l'ospedale

“Sepsi, Shock Settico e Fluidoterapia in Urgenza” è questo il titolo del corso di formazione che si terrà venerdì 8 novembre a partire dalle ore 8.30 alle 16.30, presso la Sala Convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie dell’ A.O.R.N. San Pio di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante. Il corso è diretto a tutte le figure professionali sanitarie. La sepsi e lo shock settico costituiscono un problema emergente di salute pubblica, sempre più diffuso e contrastato dalla crescente farmaco - resistenza.

La sepsi è una patologia acuta che se non trattata tempestivamente è a rapida evoluzione e con un elevato tasso di mortalità che varia dal 20% al 40% a seconda delle Nazioni. Nel mondo la sua incidenza supera i 270 casi/100.000 abitanti/anno con più di 2.000.000 di casi di sepsi per anno, con una diffusione in costante e drammatico aumento, rappresentando di fatto una vera e propria emergenza sanitaria.

Tale emergenza sanitaria è legata strettamente ad altri due problemi di grande importanza: le multi-resistenze agli antibiotici e le infezioni ospedaliere. Studi clinici mostrano un sostanziale miglioramento dei tassi di mortalità a seguito di riconoscimento precoce, già al triage ed in pronto soccorso, del paziente settico. L'obiettivo di questo corso è quello di condividere con tutti i professionisti sanitari, coinvolti nel trattamento della sepsi, gli aspetti fondamentali e peculiari per la gestione tempestiva ed efficace di tale patologia nei diversi campi di ricerca.

“La formazione del personale rappresenta un investimento strategico per qualsiasi azienda: l’impegno organizzativo e formativo dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Pio di Benevento è stato e sarà al massimo: la formazione costante è essenziale per il personale sanitario, in quanto garantisce ai pazienti cure e assistenza di elevata qualità e sicurezza" afferma il direttore Generale Maria Morgante.