"Sostenibilità dei Sistemi Idrici": a Benevento confronto promosso da Gesesa Il convegno in programma a Palazzo Paolo V il 14 novembre

In un momento così delicato per il servizio idrico sul territorio, determinato sia dalla diminuzione delle risorse disponibili sia dall’aumento dei consumi, diventa prioritario promuovere politiche d’investimento mirate, incrementare l’innovazione tecnologica e adottare buone pratiche gestionali per garantire la sostenibilità dei sistemi idrici a livello tecnico, ambientale ed economico.

Per approfondire questi temi, GESESA e l’Università degli Studi del Sannio organizzano il convegno "Sostenibilità dei Sistemi Idrici", che si terrà a Benevento, presso Palazzo Paolo V, il prossimo 14 novembre, dalle 9:30 alle 13:30.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti e attori del settore idrico integrato, che condivideranno esperienze e riflessioni per sensibilizzare l’opinione pubblica e discutere delle sfide da affrontare per ottimizzare le prestazioni e incrementare l’efficienza dei sistemi idrici, sempre più complessi.

Programma del Convegno

I saluti di apertura saranno affidati al Sindaco di Benevento Clemente Mastella, al Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, al Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora, al Coordinatore del Distretto Sannita dell’Ente Idrico Campano Pompilio Forgione e al Presidente di GESESA Domenico Russo.

Seguiranno gli interventi di Nicola Fontana dell’Università degli Studi del Sannio, di Antonio Panico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, di Salvatore Rubbo, Amministratore Delegato di GESESA, e di Giovanni Marcello, Direttore dell’Ente Idrico Campano.

Il convegno si concluderà con l’intervento di Luca Mascolo, Presidente dell’Ente Idrico Campano.