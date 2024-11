Asia e plastic free: firmato protocollo d'intesa Installate anche le ‘smoking area’: contenitori raccolta rifiuti per i mozziconi di sigarette

L’Asia e Plastic Free hanno firmato questa mattina un protocollo d’intesa per creare un canale di collaborazione diretto a favorire lo sviluppo dell’associazione e delle attività di volontariato sul territorio per migliorare la qualità ambientale della città.

L’obiettivo specificato nel documento, firmato dall’amministratore unico Asia Donato Madaro e dal referente cittadino di Plastic Free Mauro Cespa alla presenza dell’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa, è duplice. Plastic Free, tra le varie azioni previste, si impegnerà a promuovere appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, informazione e sensibilizzazione sui social geolocalizzata e attraverso stand, passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio, segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva, comunicare all’Asia le attività di volontariato che intende realizzare e per le quali richiederà il suo supporto.

L’Azienda, dal proprio canto, supporterà le attività di volontariato e nel corso delle passeggiate ecologiche disporrà la raccolta dei rifiuti urbani raccolti, fornirà in comodato d’uso temporaneo attrezzi per pulizie (scope, pale, rastrelli), darà riscontro alle segnalazioni di abbandono di rifiuti fatte dai referenti Plastic Free, fornirà gratuitamente materiale idoneo (buste, guanti) per gli eventuali eventi di raccolta o clean-up locali in cui sarà coinvolta.

“E’ molto importante – hanno dichiarato l’amministratore Madaro e l’assessore Rosa – per promuovere la tutela ambientale e sensibilizzare i cittadini creare un ponte con le associazioni di categoria. Quella con Plastic Free è un’intesa che abbiamo ufficializzato questa mattina ma già attiva informalmente. Infatti, le ‘smoking area’, i contenitori raccolta rifiuti specifici per i mozziconi di sigarette, che abbiamo installato in città lungo il corso Garibaldi, via Napoli e viale Principe di Napoli, sono il frutto di questa collaborazione”.