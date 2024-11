Benevento si prepara alla IX edizione del Palio dei Presepi La proposta della Pro Loco di Benevento Samnium

Il concorso “Palio dei Presepi” organizzato dalla Proloco di Benevento Samnium, si propone di promuovere e valorizzare la tradizione del presepe nella città di Benevento, incentivando la creatività dei partecipanti e favorendo la riscoperta del centro storico.

La mostra concorso è aperta a tutti: singoli cittadini, famiglie, scuole, associazioni e parrocchie, senza limiti di età o residenza. L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata entro il 26 novembre 2024. I moduli d’iscrizione sono disponibili presso l’Ufficio Turistico in Piazza Cardinal Pacca oppure inviare email ad:infopoint.comunebenevento@gmail.com – info 0824/1743888-3487461747

I presepi saranno esposti a all’interno della Chiesa di San Domenico, in spazi visibili al pubblico. I materiali utilizzati sono liberi, purché non pericolosi o dannosi per l’ambiente. La scena deve rappresentare la Natività, ma è possibile arricchirla con altre figure e ambientazioni tipiche. Il concorso prevede la partecipazione delle seguenti categorie: 1. Presepi Tradizionali. 2. Presepi Innovativi (realizzati con materiali moderni o tecniche particolari). I presepi realizzati dai ragazzi e dalle ragazze della scuola di ogni ordine e grado (considerato la finalità educativa e la funzione istituzionale della Scuola ), non rientrano nella valutazione . Ogni istituto comprensivo e ogni scuola partecipante, pertanto, riceverà un riconoscimento per la partecipazione