Benevento in salute: il calendario degli appuntamenti Seminari, consulti e visite gratuite

"Il progetto 'Benevento in salute' fortemente promosso dall'amministrazione Mastella punta a potenziare, dopo il successo raccolto con il piano di cardio-protezione del territorio cittadino, il messaggio di educazione sanitaria. Il Comune, pur non avendo l'affidamento dei servizi sanitari, può promuovere stili di vita sani, educare alla cultura della prevenzione, supportare il godimento del diritto costituzionale alla salute. Il piano si articola con una serie di eventi informativi, formativi e consulti medici che si terranno nei prossimi mesi presso le scuole e la casa di Quartiere sita in Via Pacevecchia", lo rende noto il consigliere comunale delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis.

"Tutto ciò sarà possibile grazie alla disponibilità gratuita verso la comunità beneventana di Enti e di singoli professionisti che metteranno il proprio tempo libero e le proprie attrezzature a disposizione del cittadino interessato. Auspichiamo una grande partecipazione: conoscenza e prevenzione sono due fattori fondamentali per la salute ", conclude De Lipsis.

Questo il calendario completo degli eventi del progetto “Benevento per la salute”

a) seminari scolastici - Seminari di educazione sanitaria destinati agli studenti del 4° e 5° anno delle scuole secondarie di II grado di Benevento, patrocinati dall’Ordine dei medici e chirurghi di Benevento, le cui date verranno concordate con la dirigenza dei singoli Istituti. Le tematiche saranno:

-le dipendenze da gioco d’azzardo, alcol, droga, cellulari;

-l’educazione sessuale e la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili;

-la prevenzione oncologica

-altre tematiche proposte dagli studenti.

Relatori degli eventi saranno il Dott. Luca De Lipsis, il Dott. Rosario Guerra, la Dott.ssa, Annalisa De Blasio, Dott.ssa Laura Bianchi, la Dott.ssa Luciana Ciannella e la Dott.ssa Giovanna Bardari.

b) Visite ambulatoriali gratuite di prevenzione per patologie oncologiche croniche o disfunzionali presso l’ambulatorio della Casa di quartiere, sita in Benevento alla Via C. Ricci n. 10, dalle ore 09.00 alle ore 14.00, che si svolgeranno nei seguenti giorni 07.12.24, 26.01.25, consulto specialistico urologico con ecografia prostatico-vescicale Dott. Aniello Russo Responsabile UO Urologia Ospedale Fatebenefratelli BN Dott. Aniello Zito già Direttore Urologia Ospedale del mare NA per la prevenzione del tumore della vescica, della prostata e la diagnosi precoce delle nefropatie o delle disfunzioni sessuali giovanili 15.12.24, 12.01.25,

consulto specialistico vascolare con ecografia Dott.ssa Venere De Blasio Dirigente Chirurgia Vascolare Ospedale Fatebenefratelli BN per la diagnosi precoce della vasculopatia diabetica, della arteriopatia cronico ostruttiva, valutazione ecodoppler dei vasi del collo, per la diagnosi precoce delle varici, per la prevenzione delle malattie vascolari. 15.12.24, 19.01.25,

consulto specialistico senologico Dott. Luciano Palladino Direttore f.f. della senologia del PO San Pio BN Per la prevenzione del tumore alla mammella con ecografia ghiandolare

Quest’ultimo ambulatorio è patrocinato dalla Consulta delle donne di Benevento e dall’Associazione Sannio Donna.

Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il portale dell’osservatorio comunale sul sito del Comune di Benevento o alla seguente email codelip@libero.it

c) 21.02.25 alle ore 16.00, presso il teatro del Convitto San Vittorino si terrà il seminario “La solitudine di touch – i danni della tecnologia digitale sulla psiche giovanile" Relatore: Dott. Roberto Ghiaccio docente di psicologia dell’Università telematica Giustino Fortunato.

Moderatori: Dott. Luca De Lipsis, Dott. Rosario Guerra.

d) 18.05.24, mass training BLSD laico e utilizzo dei DEA comunali - presso il Corso di Benevento, dalle ore 11.00, con la collaborazione della Croce Rossa di Benevento e della Misericordia sezione di Benevento.