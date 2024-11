Oltre il velo: la condizione giuridica della donna in Iran Seminario del prof. Massimo Papa specialista di Diritto musulmano

Domani, mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 16:00, presso l'Aula 2 di Palazzo De Simone in Piazza Arechi II, a Benevento, si terrà il seminario "Oltre il velo: la condizione giuridica della donna in Iran", un appuntamento organizzato dall'Università degli Studi del Sannio per approfondire le complesse dinamiche giuridiche, sociali e culturali che caratterizzano la vita delle donne iraniane.

A introdurre i lavori sarà la professoressa Katia Fiorenza, associata di Diritto comparato presso l'Università degli Studi del Sannio. L'incontro vedrà l'intervento del professor Massimo Papa, ordinario di Diritto comparato presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e specialista di Diritto musulmano e dei Paesi islamici.

Il seminario si propone di esplorare come la condizione giuridica della donna in Iran rappresenti una sineddoche dell’intero sistema giuridico della Repubblica islamica. Di là dal velo, imposto dalle rigide norme islamiche, si delineano infatti una serie di sfide e di contraddizioni interne al contesto iraniano. La complessità del quadro giuridico è intrecciata a questioni culturali, sociali ed economiche che animano le richieste di una maggiore apertura democratica, sostenute da movimenti di protesta sempre più attivi nel paese.

Questo incontro rappresenta un'opportunità per comprendere meglio le tensioni tra norme religiose e diritti civili, e per riflettere sul ruolo delle donne iraniane all'interno di un sistema in evoluzione.