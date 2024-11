Al Teatro Romano la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne Lunedì 25 novembre l'iniziativa che coinvolge studenti e volontari

Il 25 novembre ricorre la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", istituita nel 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno drammatico della violenza sulle donne, fondato sulla negazione dei diritti umani e delle pari opportunità, che va crescendo in modo diffuso e devastante in tutto il mondo.

L'Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento con la Procura della Repubblica di Benevento e il Cesvob, Centro Servizi per il Volontariato di Benevento, nel quadro delle iniziative previste a livello territoriale, organizza lunedì 25 novembre alle ore 10.00 un incontro, rivolto soprattutto al mondo della scuola, per creare maggiore consapevolezza sui comportamenti e gli atteggiamenti violenti che connotano la “cultura della sopraffazione”, attraverso un’azione di prevenzione che, con la scuola, vuole promuovere una cultura della non-violenza, aiutando i ragazzi e le ragazze a gestire i conflitti relazionali.

Programma

Ore 10,00 – Accoglienza Scuole e Invitati

Ore 10,20 – Apertura lavori arch. Giacomo Franzese, Direttore del Teatro Romano di Benevento

Ore 10,30 – Intervento Orchestra del Liceo Musicale “G. Guacci” diretta da Debora Capitanio

Ore 10,40 – Performance IPSAR “Le Streghe” di Benevento e Centro Studi Carmen Castiello

Ore 10,50 – Saluti Autorità

Ore 11,00 – Intervento Procuratore della Repubblica f.f. dott. Gianfranco Scarfò

Ore 11,10–Intervento Orchestra del Liceo Musicale “G. Guacci” diretta da Debora Capitanio

Ore 11,20–"Neanche con un dito", monologhi drammatici di Stefania De Ruvo, Casa delle

donne- icare, in coll. con Associazione Culturale Thàlia (Gaia Cerreto - Elena D’Iglio)

Ore 11,40–Intervento Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa Maria Dolores De Gaudio

Ore 11,55–Performance studenti

"Te la sei cercata" a cura degli alunni dell'IS Palmieri-Rampone-Polo Benevento "Ieri, oggi...e domani?" a cura degli alunni del Liceo artistico Benevento e “Presentazione opere artistiche sul tema”

Ore 12,30–Chiusura lavori

L’intervento del Procuratore della Repubblica di Benevento f.f. Gianfranco Scarfò e del Sostituto Procuratore Maria Dolores De Gaudio qualificano l’evento, offrendo ai giovani studenti un interessante arricchimento. All’incontro parteciperanno docenti ed allievi delle scuole beneventane.