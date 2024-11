Giornata contro violenza donne: il Pd all'incontro Cgil 'Guarda oltre': incontro pubblico in programma lunedì alle 16

«Nel ringraziare per il cortese invito, una delegazione del PD Sannita parteciperà all’incontro pubblico 'Guarda oltre' che, organizzato dalla CGIL di Benevento in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, è in programma alle ore 16 di lunedì 25 novembre c/o la sala Di Vittorio della sede provinciale della più antico Sindacato d'Italia.

Anche quest’anno il 25 novembre porta con sé il suo carico di violenza contro le donne, di grida soffocate da una società che non vuole vedere, che addita e si nasconde. Sono 96 le donne uccise dal 1º gennaio 2024 in Italia. Una strage insensata e incessante!

Urgono azioni coordinate e di sistema tra i diversi livelli di governo del paese, le parti sociali e i vari attori che operano sul territorio, perché la lotta alla violenza sulle donne è un imperativo 'fronte comune' rispetto al quale ciascuno deve avvertire il richiamo delle proprie responsabilità, individuali e collettive, e il bisogno di mobilitarsi.

I risultati raggiunti in questi anni sono senza dubbio importanti ma non ancora sufficienti fino a quando la prevenzione non sarà un connotato strutturale della nostra educazione in modo da generare un vero e proprio 'cambio di paradigma', un mutamento tangibile dei comportamenti, del pensiero e del linguaggio comune.

Lunedì illumineremo di rosso la nostra sede in viale Mellusi, un modo per affermare l’impegno di tutte le donne e gli uomini del PD Sannita nel contribuire a costruire le condizioni di una società più equa e solidale, incentrata sulla cultura della non violenza, del rispetto e della parità sociale, sul poter vivere relazioni emancipate, autonome e libere da ogni sorta di discriminazioni».