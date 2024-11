Giunta, via libera riprogrammazione degli interventi per piazza orsini e scuole Opere grazie alle rinvenienze dei progetti Pics che ammontano ad oltre 4,5 milioni di euro

La Giunta, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato la riprogrammazione delle economie provenienti dalle rinvenienze dei progetti Pics con risorse che ammontano a 4 milioni 634mila euro.

"Vorrei sottolineare anzitutto - spiega il vicesindaco con delega all'Atttuazione dei Pics e ai Fondi Ue Francesco De Pierro - che questi fondi aggiuntivi testimoniano l'ottimo lavoro svolto con la programmazione ed esecuzione ordinaria del Programma Pics. Ha fruttato risorse aggiuntive pari a più di 4 milioni di euro, concessi come premialità dalla Regione Campania, grazie ai quali potremo nuovamente intervenire su aree strategiche della città.

In particolare con 1 milione e mezzo di euro riqualificheremo una zona splendida della città come Piazza Orsini, per troppo tempo non adeguatamente valorizzata. Interverremo poi su alcuni edifici scolastici con la messa in sicurezza e riqualificazione dei percorsi pedonali presso le scuole dell'infanzia di Cretarossa e Sant'Angelo a Sasso (400 mila euro) e dell'asilo in via Firenze (746mila euro). Un ulteriore ambito d'intervento saranno i parchi urbani e le aree verdi per il tempo libero e l'infanzia: 500mila euro saranno destinati alla riqualificazione del parco pubblico di via Annunziata, 250mila euro saranno destinati al Parco De Mita, 350 mila euro alle aree giochi e di aggregazione di piazzale Iannelli. Con 480mila euro invece interverremo su un polo culturale importante come la Biblioteca comunale. E' un piano d'azione multilivello e armonico che interviene su molteplici ambiti - beni storici, parchi, spazi per l'infanzia, verde pubblico, aree culturali - e con il quale puntiamo a valorizzare e riqualificare gli spazi pubblici della città", conclude De Pierro.