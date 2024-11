"Domeniche della Salute". Il 1° dicembre 'Giornata di Prevenzione in Urologia' Ambulanza e staff Rotary dinanzi al Palazzo del Governo di Benevento

Proseguono gli appuntamenti "Domeniche della Salute", una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Erminia Mazzoni.

Il primo dicembre ci sarà la Giornata di Prevenzione in Urologia a cura del dottore Castelluzzo. "Secondo i dati AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) del 2022, il tumore della prostata - ha rimarcato lo specialista - è attualmente la neoplasia più frequente tra gli uomini e rappresenta circa il 20% di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni. Fare prevenzione diventa dunque sempre più importante.

Potenziare l’informazione e aumentare la consapevolezza degli uomini nei confronti del tumore della prostata: è questo quindi il primo passo per sconfiggere la patologia". L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dinanzi al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, il giorno 1 dicembre dalle 9 alle 13.