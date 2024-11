Il Parco Taburno Camposauro protagonista su «Geosciences» Un approfondimento su caratteristiche geologiche del Parco e le iniziative per candidatura Unesco

Il Parco Regionale Taburno Camposauro è stato al centro di uno studio scientifico pubblicato sulla rivista internazionale «Geosciences». L’articolo scientifico, realizzato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università del Sannio, approfondisce le caratteristiche geologiche del Parco e le iniziative legate alla candidatura a Geoparco UNESCO. Tra i temi affrontati, la valorizzazione di geositi, gli strumenti innovativi per la promozione del territorio e l’integrazione tra geologia, cultura e turismo sostenibile. Tale pubblicazione rappresenta un passo importante per far conoscere e tutelare il patrimonio naturale e culturale del Parco.

«L’articolo sulla rivista scientifica Geosciences rappresenta un riconoscimento del valore del nostro territorio e del lavoro svolto per la sua promozione. La candidatura a Geoparco UNESCO non è solo un’opportunità per valorizzare il patrimonio geologico dell’area protetta, ma anche per creare un legame più forte tra comunità. Questo studio, realizzato dal prof. Alessio Valente e da Pietro Palazzo, evidenzia quanto il Parco possa diventare un riferimento internazionale per la conservazione e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale», questo il commento del Presidente Costantino Caturano.