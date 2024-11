Mostra dei Presepi: il 5 dicembre inaugurazione a Benevento Venticinque le opere esposte dai presepisti di Benevento

Nel prossimo mese di dicembre, come da tradizione consolidata negli anni, si terrà la Mostra di Presepi dell’Associazione Amici del Presepe di Benevento; ad ospitare la “18^ Mostra di Presepi” sarà la Sala Mostre in via Traiano al piano terra del Palazzo del Reduce.

La Scuola di Arte Presepiale intitolata a Francesco Salvati, da anni senza sede, prosegue con innumerevoli sacrifici l’attività grazie al coordinatore (a distanza) Michele Di Pace, artefice della crescita della qualità dell’arte presepiale cittadina, da quando il Maestro Salvati ci ha lasciati nell’agosto del 2018.

Saranno 25 le opere esposte dai presepisti di Benevento che, attraverso i propri lavori, raccontano l’atmosfera contadina ed uno spaccato della storia beneventana.

Questa Associazione ci tiene soprattutto a sottolineare l’importanza del riciclo con “nuova vita ad un cartone da buttare” attraverso dimostrazioni, in sala mostra, di come è possibile realizzare un presepe con materiali usati e comunemente destinati al macero.

L’esposizione certamente attirerà la curiosità e la competenza dei cultori dell’arte presepiale e sicuramente sarà all’altezza per accogliere le migliaia di persone che si riverseranno al piano terra del Palazzo del Reduce durante gli 11 giorni di esposizione.

Appuntamento, quindi, al 5 dicembre per l’inaugurazione fissata per le ore 19:00