Ddl Regione forestazione, Fai CISL: risultato storico Alfonso Iannace: una svolta importante per i lavoratori

"La lunga vicenda del precariato nel settore della forestazione e dei lavoratori idraulico-forestali a tempo determinato sembra finalmente avviarsi verso una svolta".

Così Alfonso Iannace, coordinatore Territoriale FAI CISL IrpiniaSannio - Area Sannio.

"Il Consiglio regionale della Campania ha infatti approvato una normativa che consente l'attesa stabilizzazione (ovvero il passaggio a tempo indeterminato). Era ora che i lavoratori idraulico-forestali, veri custodi del territorio, dopo anni di precarietà, possano finalmente intravedere un futuro stabile con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tuttavia, come più volte sottolineato ai vari livelli istituzionali, riteniamo fondamentale un incremento delle risorse per garantire un turnover adeguato, in grado di ripristinare un organico che, nel tempo, si è drasticamente ridotto. Nel Sannio, ad esempio, si è passati da una forza lavoro di circa 1.500 addetti agli attuali 400, un dato allarmante.

È prioritario rafforzare il personale idraulico-forestale anche in considerazione dei sempre più gravi effetti dei cambiamenti climatici, che richiedono interventi di manutenzione ordinaria urgenti e molto onerosi.

La FAI-CISL IrpiniaSannio accoglie con favore questo significativo e primo passo verso il potenziamento degli organici, ma sottolinea che non deve essere considerato un traguardo definitivo. È necessario, inoltre, snellire le procedure legate alla tipologia dei finanziamenti, accelerando l’iter per l’accredito agli Enti Delegati, così da consentire il pagamento nei tempi previsti".