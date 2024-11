InCanto di Natale: gli eventi natalizi a Benevento La manifestazione prende il via oggi in piazza Santa Sofia

Mercatini , luci, musica, teatro e danza per la IX Edizione di InCanto di Natale, coordinata da Renato Giordano.

Oggi, venerdì 29 novembre, al via l'evento alle 18 in Piazza Santa Sofia con il Coro delle voci bianche.

In Piazza Federico Torre, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 Villaggio di Babbo Natale;

“Note luminose” in collaborazione con Enel Energia Ore 18:30 Boomerang Orkestra.

Sabato 30 novembre

Piazza Federico Torre

Dalle ore 17:30 alle ore 20:00

Villaggio di Babbo Natale

“Note luminose” in collaborazione con Enel Energia

Corso Garibaldi

Ore 18:00

Antiche Melodie

Concerto di Zampogne

Domenica 1 dicembre

Piazza Federico Torre

Dalle ore 17:30 alle ore 20:00

Villaggio di Babbo Natale

“Note luminose” in collaborazione con Enel Energia

Corso Garibaldi

Ore 18:00

Antiche Melodie

Concerto di Zampogne

Sabato 7 dicembre

Piazza Federico Torre

Dalle ore 17:30 alle ore 20:00

Villaggio di Babbo Natale

Ore 18:00 e 19:00

Solo TU nell’Universo

a cura della Modern Dance Academy di Enzo Mercurio

Percorsi di luce – a cura dell’ Ass. Argà e Unità Pastorale S. Filippo Neri

Basilica Madonna delle Grazie

Ore 20:00

“Magnificat”

Di Kim Andrè Arnesen

per Soprano, Coro,Archi, Pianforte e Organo

Coro e Orchestra Vocum Concordia

Direttore Daniela Polito

A cura dell’ Associazione “Farnetum” e Coro e Orchestra Vocum Concordia

Domenica 8 dicembre

Piazza Federico Torre

Dalle ore 17:30 alle ore 20:00

Villaggio di Babbo Natale

“Note luminose” in collaborazione con Enel Energia

Ore 18:00

Musica D’insieme

“Note luminose” in collaborazione con Enel Energia

Corso Garibaldi

Ore 18:00

Antiche Melodie

Concerto di Zampogne

“Note luminose” in collaborazione con Enel Energia

Foyer Teatro Comunale Vittorio Emmanuele

Ore 17:30

Arte in Vetrina Seguendo la cometa

A cura del presepe vivente di Pietrelcina

Percorsi di luce - a cura dell’ Ass. Argà e Unità Pastorale S. Filippo Neri

Parrocchia San Modesto

Ore 19:30

Voci e Luci

Presentato dal Coro della Parrocchia di San Modesto









Mercoledì 11 dicembre

Museo Iconografico Beneventano

Casa Pisani

Ore 17:00

Vangelo Beneventano

Viaggio nella iconografia della porta di bronzo del Duomo di Benevento

Venerdì 13 dicembre

Teatro San Marco

Ore 20:30

Christmas Gospel Show Mirya’s Gospel Choir Con

Ron Ixaac Hubbard

A cura delle Associazioni “il Sannita” e “Sannitamania

Ingresso con biglietto a pagamento

Sabato 14 dicembre

Piazza Federico Torre

Dalle ore 17:30 alle ore 20:00

Villaggio di Babbo Natale

Ore 18:00 e 19:00

Solo TU nell’Universo

a cura della Modern Dance Academy di Enzo Mercurio

Piazza Arechi II

Ore 17:00

Presepe vivente di Valmontone

A cura di Unpli Lazio – Unpli Comitato Provinciale di Benevento Proloco di Valmontone e Proloco di Benevento

Domenica 15 dicembre

Piazza Federico Torre

Dalle ore 17:30 alle ore 20:00

Villaggio di Babbo Natale

Teatro De La Salle

Ore 17:00

Babbo Natale va in pensione

A cura della Compagnia Teatro Eidos

Biglietti: info@teatroeidos.it – 0824.58474



“Note luminose” in collaborazione con Enel Energia

Corso Garibaldi

Ore 18:00

Antiche Melodie

Concerto di Zampogne

Percorsi di luce– a cura dell’ Ass. Argà e Unità Pastorale S. Filippo Neri

Chiesa di San Domenico

Ore 19:30

La notte della cometa Racconti e poesie sul natale

A cura della compagnia Teatrazzurro













Lunedì 16 dicembre

Teatro Comunale Vittorio Emmanuele

Ore 18:00

Oltre i confini

Concerto del coro dell’Istituto Comprensivo Lucarelli

Mercoledì 18 dicembre

Teatro Comunale Vittorio Emmanuele

Ore 19:00

It’s Christmas Time

Concerto del coro dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”

Venerdì 20 dicembre

Percorsi di luce – a cura dell’ Ass. Argà e Unità Pastorale S. Filippo Neri

Natale al centro – Musiche nelle chiese del centro storico

A cura dell’ Istituto comprensivo Pascoli – indirizzo musicale

Ore 18:30 e 19:30

Chiesa di San Bartolomeo

Ore 19:00 e 20:00

Chiesa di Santa Sofia

Ore 19:20 e 20:20

Chiesa di San Domenico

Sabato 21 dicembre

Piazza Federico Torre

Dalle ore 17:30 alle ore 20:00

Villaggio di Babbo Natale

“Note luminose” in collaborazione con Enel Energia

Ore 18:00

Racconti intorno al fuoco

“Note luminose” in collaborazione con Enel Energia

Corso Garibaldi

Ore 18:00

Antiche Melodie

Concerto di Zampogne

Domenica 22 dicembre

Piazza Federico Torre

Dalle ore 17:30 alle ore 20:00

Villaggio di Babbo Natale

“Note luminose” in collaborazione con Enel Energia

Ore 19:00

Danzando sotto l’albero

Lunedì 23 dicembre

Piazza Federico Torre

Dalle ore 17:30 alle ore 20:00

Villaggio di Babbo Natale

Teatro Comunale Vittorio Emmanuele

Ore 20:00

Solo TU nell’ Universo

a cura della Modern Dance Academy di Enzo Mercurio



Giovedì 26 dicembre

Palazzo Paolo V

Ore 17:00

Inaugurazione Mostra

Musica e storia di Napoli Centrale

Caruso da Benevento a New York di Enzo Altieri e Giuseppe Castrillo Le Canzoni del poeta da San Potito a Piedimonte e Napoli

La voce di Tony Cercola, l’attore Bruno Sisto

Il ducato e Napoli Medievale di Antonio Vito Boccia e Gennaro De Crescenzo

Presentazioni a cura di Maria Ricca

A cura della Proloco di Benevento e Casa Editrice ABE

Venerdì 27 dicembre

Palazzo Paolo V

Ore 17:00

La Maleventum e la Benevento del Papa di Roma

L’astrologo beneventano del 1500 e lettere impudiche di Virgilio Iandiorio

I viaggiatori del Grand Tour di Benevento – II parte di Teresa Zeppa Insolite storie su Maleventum e Benevento di Rito Martignetti Presentazioni a cura di Antonio De Lucia

A cura della Proloco di Benevento e Casa Editrice ABE





Sabato 28 dicembre

Palazzo Paolo V

Ore 17:00

Le invasioni del Sannio

Islam a Telesia di Emilio Bove

Guardia Sanframondi di Angela Iacobacci

Piedimonte Matese: Pause musicali con il maestro Enzo Altieri Presentazioni a cura di Maria Ricca

A cura della Proloco di Benevento e Casa Editrice ABE

Percorsi di luce – a cura dell’ Ass. Argà e Unità Pastorale S. Filippo Neri

Chiesa di San Domenico

Ore 21:00

Note di Natale

Soprano Iole Rita Raffa

Domenica 29 dicembre

Palazzo Paolo V

Ore 17:00

Quelli del noce delle streghe

Meticcia di Graziella Luongo

Mavanarie Beneventane di Enzo Pacca

Reading poetico con le opere del pittore Peppe Zotti Il disdegno: io parlo dai confini della notte

Presentazioni a cura di Elide Apice

A cura della Proloco di Benevento e Casa Editrice ABE









Mercoledì 1 gennaio

Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele”

Ore 18:00 e 20:15

Gran Concerto di Capodanno XXXII Edizione Orchestra Internazionale della Campania Direttore Veaceslav Quadrini

Solista Piero Ricci

Conduce Avv. Mario Collarile

Altri Eventi –

29 -30 novembre e 1 dicembre

dal 6 all’ 8 dicembre – dal 13 al 15 dicembre - dal 20 al 29 dicembre

e dal 4 al 6 gennaio 2025

Piazza IV Novembre

Dalle ore 08:00 alle ore 00:00

Mercatini di Natale

Gusto e artigianato

A cura dell’ Associazione di Promozione Sociale “Sannitamania”



Dal 29 novembre al 12 gennaio 2025

Piazza IV Novembre

Giostre incantate

Dal 6 all’ 8 dicembre Piazza San Modesto Dalle ore 19:30

Prima festa del Cardone Beneventano







Dal 6 all’8 dicembre – dal 13 al 15 dicembre – dal 20 al 24 dicembre – dal 27 al 30 dicembre e dal 3 al 6 gennaio 2025

Piazza Orsini

Dalle ore 10:00 alle ore 00:00

I Mercatini di Piazza Orsini

Mostre:

Dal 29 novembre al 22 dicembre

Chiesa di San Domenico

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Palio dei Presepi 2024

A cura della Proloco Samnium

Dal 29 novembre – al 12 gennaio 2025

Palazzo Paolo V

Sala Delle Volte di Santa Caterina

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 Martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 18:00

e Dal 26 al 29 dicembre dalle ore 17:00

“Il presepe nel presepe di Morcone”

Mostra Fotografica a cura del Circolo Fotografico Sannita A.P.S



Dal 5 dicembre al 15 dicembre

Via Traiano

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

XVIII Mostra Presepi 2024

Dare vita ad un cartone da buttare



Dal 10 al 30 dicembre

Galleria Bosco Lucarelli

Dalle ore 10:30 alle ore 21:00

Non solo sofferenza

A cura di Unitalsi

Omaggio a Benevento

Personale di Giovanni Fallarino

Pierino OGGI e DOMANI

Il ricordo vivo nelle opere del maestro Panarese.