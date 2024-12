Benevento: domenica da incorniciare per il turismo Oltre 1500 presenze registrate presso l'info point di piazza Pacca

L'atmosfera natalizia e le bellezze monumentali di Benevento incantano i visitatori. Il capoluogo sannita vive un periodo felice per il settore turistico in una domenica che ha fatto segnare un boom di presenze. Oltre 1500 quelle registrate presso l'Info Point di piazza Pacca gestito dalla Pro Loco Samnium che grazie ad un'intuizione azzeccata è riuscita a raggiungere un ottimo risultato.

“E' un bel periodo, va molto meglio rispetto allo scorso anno e ha funzionato il protocollo d'intesa che ha legato Benevento con altri centri della Provincia, come Apice e Limatola che offrono eventi durante le feste – ha commentato il presidente della pro loco Giuseppe Petito -. Quella di oggi è la giornata con maggiori presenze: siamo sui trenta pullman e circa 1700 persone”.

“Oggi Benevento è strapiena. Un flusso costante di turisti attraversa corso Garibaldi, siamo molto soddisfatti – il commento dell'assessore al Turismo del Comune di Benevento, Attilio Cappa -. Premia la strategia di aver fatto convergere in città gruppi turistici che dedicano l'intera giornata alla visita con la mattinata in città e nel pomeriggio si spostano anche nei centri vicini”.

E dunque hanno affollato il centro tanti gruppi ma anche visitatori arrivati in città in autonomia testimoniando un segnale di interesse in crescita.

Positivi i commenti 'guadagnati' da Benevento che risulta sempre sorprendere le aspettative dei visitatori. Si punta ora a stabilizzare il risultato e migliorare l'accoglienza.