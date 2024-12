Futuridea presenta il libro L’Autoctonia e la Biodiversità Mercoledì l'incontro per indagare gli strumenti “principe” per uno sviluppo ecosostenibile’

Mercoledì alle ore 16:30 presso la sala convegni del Polo dell’Innovazione in contrada Piano Cappelle si presenta il volume ‘L’Autoctonia e la Biodiversità. Strumenti “principe” per uno sviluppo ecosostenibile’. Il testo è opera di Donato Matassino, Presidente Onorario di Futuridea, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, e della studiosa Mariaconsiglia Occidente.

Coordina i lavori Tonino Pedicini, medico, già Direttore Generale dell' Istituto Nazionale Tumori di Napoli. Ne discutono S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, Francesco Vespasiano, Professore di Sociologia Università degli Studi del Sannio, Carmine Nardone, Presidente di Futuridea. In un’epoca segnata dalle grandi sfide ambientali di portata globale e dal crescente dibattito su come affrontare le emergenze climatiche, questo testo emerge come un faro di saggezza e rigore scientifico.