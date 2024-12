"#Recyclinmood": parte il progetto di educazione ambientale Educare i ragazzi ad un maggior rispetto dell'ambiente

Si è svolto oggi, venerdì 6 dicembre, l’evento di presentazione del progetto di educazione ambientale “#Recyclinmood”, presso l’I.C. Bosco Lucarelli - plesso scolastico “Paola Collarile” a piazzale Catullo. Insieme agli studenti della scuola secondaria di primo grado, il corpo docenti e ad alcuni genitori dei piccoli, hanno partecipato e sono intervenuti: il dirigente scolastico Prof. Domenico Zerella Venaglia, l’Amministratore Unico di ASIA, prof. dott. Donato Madaro, l’Assessore all’Ambiente, dott. Alessandro Rosa che ha portato anche i saluti del Sindaco della Città di Benevento, sono poi intervenuti il dott. Giuseppe Schipani, presidente dell’associazione “IO X BENEVENTO” e il Prof. Alessio Valente dell’Università degli studi del Sannio.



Già da tempo, l’ASIA e il Comune di Benevento, stanno promuovendo un’intensa e strutturata attività educativa attraverso diverse strategie di comunicazione e sensibilizzazione riuscendo a penetrare nel tessuto sociale sia urbano che periferico e catturando l’attenzione di tutte le fasce di età.

La città di Benevento ha raggiunto una notevole percentuale di riciclo ed in particolar modo tende a migliorare la quantità di rifiuti effettivamente riciclati e poi riutilizzati.

Guardando al futuro e pensando al tema della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, per i più piccoli, Asia, Comune di Benevento, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “IO X BENEVENTO”, hanno avviato #Recyclingmood, un progetto di educazione ambientale che parte oggi e si articolerà in 6 incontri, a cadenza mensile, della durata di 2 ore ciascuno, che si terranno da dicembre 2024 a Maggio 2025 in tutti i plessi dell’IC B. Lucarelli, terminando in concomitanza con “La Festa dell’Ambiente”.

I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e secondaria di I grado dell’I.C. “Bosco Lucarelli” di Benevento.

Gli obiettivi di #Recyclingmood sono concentrati nel motivare gli alunni alla raccolta differenziata; Educare per evitare gli sprechi; Insegnare il riutilizzo dei materiali; Introdurre le problematiche dei rifiuti e dell’inquinamento; Conoscere l’utilizzo domestico ed industriale di carta, vetro e plastica; Imparare a progettare e realizzare oggetti e manufatti riciclando carta, vetro e plastica.

Il progetto sulla raccolta differenziata e sul riciclo nasce dall’esigenza di capire che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato.

Agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria di primo grado sarà chiesto di creare un Silent Book ovvero un libro che contenga solo immagini e nessuna parola.

Ai ragazzi delle scuole medie, invece, sarà richiesto di organizzare, in ogni classe, una raccolta di oggetti che loro non utilizzano più dandogli una seconda vita, al fine di creare o modelli d’apprendimento laboratoriali tecnico-scientifico o accessori d’arredo scolastico.

I lavori dovranno essere consegnati presso l’IC di appartenenza entro il 9 maggio 2025.

Gli incontri nelle scuole verranno tenuti dagli operatori dell’associazione IO x Benevento, un rappresentante ASIA e un esperto in materia, i quali terranno una lezione frontale sulle varie tematiche avvalendosi di presentazioni ppt. e video.