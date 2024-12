Federfarma Benevento: Tommaso Cusano confermato alla presidenza "La farmacia dei servizi è una realtà"

E’ stato rinnovato il Consiglio direttivo della Federfarma Benevento, il sindacato dei titolari di farmacia della provincia di Benevento per il triennio 2024-2026. Il responso delle urne ha sancito la riconferma della presidenza a Tommaso Cusano, la vicepresidenza urbana a Maurizio Manna, la vicepresidenza rurale a Michele D’Errico, la segretaria a Stefano Italiano, la tesoreria a Emerico Mucci, Brunella Pasquino e Roberta Affinito ricopriranno la carica di consigliere. I revisori dei conti saranno Gianni Vallone, Claudio Izzo e Raffaele Pilla. Il collegio dei Probiviri sarà costituito da Luigi Gesualdo, Domenico Di Paola e Lucio Rubano.

Obiettivo primario del nuovo Consiglio per il prossimo triennio sarà quello di seguire e monitorare l’evoluzione della farmacia in corso a livello nazionale. Anche per la farmacia sannita il 2024 si chiude con un bilancio di importanti cambiamenti. Le nostre farmacie di comunità tendono a trasformarsi in piccoli centri sanitari polivalenti. Non più solo dispensatori di farmaci, ma erogatori di servizi sanitari: dalla somministrazione di vaccini, ai servizi di telemedicina, analisi di prima istanza, servizi di prenotazione e quant’altro.

La farmacia dei servizi è una realtà, in questi anni di sperimentazione è diventata uno dei pilastri fondanti del servizio sanitario nazionale.