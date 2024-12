Concorsi, Bosco: finalmente pubbliche tracce e vincitori "Necessario garantire trasparenza delle procedure"

"Insomma, ci è voluta una lotta senza esclusione di colpi, ma alla fine iniziano a saltare fuori le tracce dei quesiti estratti e non estratti somministrati nelle prove preselettive e scritte, nonché i nominativi dei vincitori e degli idonei non vincitori, dei primi quattro concorsi portati a termine, durante l’anno solare 2024, dalla gestione targata Gennaro Santamaria".

Così Fioravante Bosco, già segretario generale Uil Benevento, nonché Comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento che prosegue "Va premesso, che l’art. 19 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così recita: “1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori (comma così modificato dall' art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016 ). 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1 (comma così modificato dall' art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016 ). 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”.

“Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto - prosegue ancora Bosco - , in quanto le procedure concorsuali devono rappresentare la casa di vetro di un’amministrazione pubblica. Dopo le pesanti rimostranze condotte senza risparmio di colpi, iniziano a saltare fuori almeno parte delle tracce somministrate ai candidati e i nominativi dei vincitori delle selezioni, così come imposto dalla normativa sulla privacy. Spero che per il futuro non siano più commessi gli stessi errori degli ultimi due anni, poiché una selezione pubblica non è il conclave per eleggere un papa, ma deve rappresentare il punto più alto della trasparenza amministrativa”.