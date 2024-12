Comitato tecnico consultivo polizia locale: vertice regionale Alla presenza dell’assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione, Mario Morcone

Si è svolta a Napoli, presso la sede della Regione Campania di Via Santa Lucia, la riunione del Comitato Tecnico Consultivo della Polizia Locale, alla presenza dell’assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione, Mario Morcone, del Direttore della Scuola di Polizia Locale di Benevento, Dionisio Limongelli, dei Comandanti dei Corpi di Napoli Ciro Esposito e di Caserta Luciana Spissu Mele, nonché di altri comandanti di comuni non capoluoghi di provincia. Il Presidente del Comitato, Mario Morcone, ha svolto la relazione introduttiva, significando che anche quest’anno è stato stampato il Calendario della Scuola di Polizia Locale per il 2025, le cui copie potranno essere ritirate presso la sede di Benevento. Inoltre, ha preannunciato che la Festa del Santo Patrono della Polizia Locale, in programma il prossimo 20 gennaio 2025 si svolgerà nella Città di Caserta. Infine, ha assicurato che vi è la piena disponibilità a rivedere la Legge Regionale n. 12/2003 sulla Polizia Locale, nonché il Regolamento regionale 13 febbraio 2015, n. 1, relativo all’esecuzione dell'articolo 16 della medesima legge regionale. A tal fine si cercherà di formare un gruppo di lavoro per predisporre le necessarie modifiche da proporre all’esame della Giunta regionale e poi del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.

Presente, per il Sannio, il componente del Comitato Tecnico Consultivo per la Polizia Locale, Fioravante Bosco, già comandante del Corpo di Polizia Municipale di Benevento, il quale ha voluto sottolineare: “E’ stata una riunione di breve durata, ma ricca di significato per la questioni che stanno a cuore alla Categoria. Sono certo che, sotto la guida dell’Assessore Morcone e del Direttore Limongelli, nel prossimo anno solare 2025 potranno essere portate a termine quelle riforme che sono assolutamente necessarie sia per l’organizzazione dei corpi e dei servizi che per dare efficienza e sicurezza agli operatori della polizia locale”.