Messa in sicurezza discarica di Sant’Arcangelo: ok dalla conferenza dei Servizi Per riavviare il ciclo gestionale dei rifiuti nel Sannio

La Conferenza dei Servizi per il progetto per gli interventi di messa in sicurezza della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte in località Nocecchie ha espresso il proprio parere favorevole. La decisione è stata assunta a voti unanimi.

Lo comunicano il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha avuto in queste ore un incontro di lavoro con Domenico Mauro, Amministratore Unico della Società partecipata Samte sullo stato di attuazione delle Intese con le Istituzioni pubbliche competenti per riavviare il ciclo gestionale dei rifiuti nel Sannio.

La Conferenza dei Servizi, infatti, è stata convocata presso gli Uffici della Regione Campania di Benevento, ed ha visto la partecipazione di rappresentanti della stessa Regione, della Provincia di Benevento, dell’ATO Rifiuti e dei Comuni interessati.

Lombardi e Mauro, nel prendere atto della decisione, hanno sottolineato con viva soddisfazione come la gestione Samte, dopo l’avvio lo scorso mese di settembre della rimozione dei rifiuti dallo STIR di Casalduni, ancora colà giacenti dopo il devastante incendio del 2018, abbia raggiunto un ulteriore importante obiettivo teso a garantire la sicurezza ambientale del territorio.

Il progetto per la messa in sicurezza della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte, che mobilita risorse per circa 1,8 milioni di Euro, prevede la realizzazione di una barriera idraulica e la installazione di un impianto di trattamento acque emunte, a valle dell’impianto al fine di evitare la diffusione di potenziali contaminanti nelle matrici ambientali.

A questo si aggiungeranno una serie di interventi idonei a salvaguardia delle matrici ambientali e cioé: il ripristino delle reti di captazione delle acque ed il ripristino delle coperture del corpo di discarica.

Tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi hanno ritenuto dunque di bare il loro parere positivo ritenendo che il programmato intervento consentirà la messa in sicurezza dell’area, un obiettivo che, evidentemente, è fondamentale per la tutela ambientale e la sicurezza della comunità locale.

L’approvazione del progetto operativo rappresenta un’importante fase nell’attuazione delle misure previste per risolvere definitivamente le criticità legate alla discarica di ctr. Nocecchie e costituisce un ulteriore impegno concreto delle Istituzioni locali nel garantire la salvaguardia del territorio e la salute pubblica.

In concreto, la Samte e la Provincia di Benevento, in collaborazione con gli Enti coinvolti, continueranno a monitorare il progresso degli interventi a Sant’Arcangelo Trimonte: si prevede che i lavori saranno avviati entro i prossimi mesi, una volta definito il relativo appalto integrato, con l’obiettivo di completare la messa in sicurezza dell’area in tempi rapidi secondo le intese raggiunte con tutti i Soggetti istituzionali coinvolti.

Il Presidente Lombardi ha voluto in particolare rimarcare come la sua Presidenza possa legittimamente vantare il conseguimento di importanti risultati nella ripresa, normalizzazione e razionalizzazione del ciclo dei rifiuti nel Sannio: “sono state messe in campo – ha dichiarato Lombardi - una forte volontà di realizzare intense relazioni con le altre Istituzioni coinvolte per un lavoro sinergico a favore della collettività sannita”.