Acli Benevento, riunito l'ultimo Consiglio provinciale dell'anno Domani alle 17 appuntamento con Babbo Acli e i saluti dell'amministrazione comunale

Giovedì 19 dicembre si è riunito il Consiglio provinciale delle Acli di Benevento. Nell'ultima seduta del 2024 sono stati ratificati i dati di chiusura del tesseramento provinciale dell'anno in corso e approvate le norme relative al tesseramento 2025 “Il coraggio della pace”.

Il presidente uscente delle Acli campane, Filiberto Parente, ha relazionato sugli esiti dei congressi regionale e nazionale, dove è stato eletto per la prima volta consigliere. Parente ha augurato buon lavoro alla presidente provinciale Maria Giovanna Pagliarulo e al vicepresidente vicario Domenico Zampelli, eletti in presidenza regionale.

Al culmine del dibattito, le riflessioni finali affidate alla presidente provinciale Maria Giovanna Pagliarulo sul ruolo del sociosanitario nel nostro territorio, con l'auspicio di un coinvolgimento ancor più incisivo dei circoli delle Acli sannite. "A Pagliarulo gli auguri del consiglio provinciale per la nuova nomina a Garante cittadino delle persone private della libertà personale, con la benedizione dell'accompagnatore spirituale delle Acli, don Giancarlo D'Ambrosio".

Per celebrare il Natale, donare gioia e serenità ai bambini, anche quest'anno torna Babbo Acli: evento organizzato dai Giovani delle Acli in collaborazione con Acli Colf, Progetto Vita e Cesvolab, dove i più piccoli potranno scattare una foto ricordo con Santa Claus, scrivere e imbucare la letterina, oltre a partecipare alla tombola solidale. Previsto anche un saluto del sindaco Clemente Mastella e dell'assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola. Evento in programma domani, dalle ore 17, presso la sede provinciale delle Acli