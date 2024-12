Benevento: San Silvestro in piazza special guest Enzo Dong Appuntamento il 31 dicembre 2024, a partire dalle ore 23, in Corso Garibaldi

Benevento accoglie il 2025 con il “Brindisi sotto l’Albero – Welcome 2025 tutti in centro” l’appuntamento per festeggiare con la città l’arrivo del 2025 con un brindisi in musica e spettacolo.

Appuntamento il 31 dicembre 2024, a partire dalle ore 23, in Corso Garibaldi, per una notte di musica live e spettacolo, fino al brindisi collettivo sotto il cielo illuminato di Benevento alla luce del grande Albero.

Live show Gabriele Oses, guest Live Music Cloudia Danny Mooncler, all staff essential agency, special guest Enzo Dong.