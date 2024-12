Futuridea agli Stati Generali delle Politiche Giovanili Fucci: ho sottolineato la necessità di cambiare la narrazione del futuro dell’osso

Maria Beatrice Fucci, in rappresentanza di Futuridea, ha partecipato agli “Stati Generali delle Politiche Giovanili” organizzati dal Forum Regionale dei Giovani della Campania.

Un momento di confronto diretto, partecipativo e costruttivo tra le nuove generazioni e le Istituzioni regionali per dare voce ai giovani, ascoltarne le idee e trasformarle in proposte operative.

“Sono stati tanti i giovani che hanno partecipato ad un’iniziativa davvero significativa proprio perché ha permesso il confronto tra i destinatari delle politiche giovanili, le associazioni e tante altre realtà che lavorano per i territori”.

Così Maria Beatrice Fucci che ha poi continuato: “Nel corso del mio intervento ho evidenziato le tante attività che Futuridea mette in campo ed ho sottolineato la necessità di cambiare la narrazione del futuro dell’osso, mettendo da parte i trend demografici impietosi e concentrandoci sulle soluzioni attivabili per predisporre strumenti territoriali innovativi, in grado di colmare il deficit di competenze di formazione e di sostegno all’autoimprenditorialità. Futuridea – ha dichiarato la Fucci - è tra i soci fondatori di due ITS, uno sul turismo e l’altro, quello sannita, sulle competenze digitali, che formano figure tecniche professionali di cui i territori necessitano. E poi ci sono i laboratori di microimprenditorialità che si propongono di allargare il ventaglio di opportunità alle persone disoccupate, inattive, svantaggiate ed a rischio di emarginazione sociale sostenendo la vocazione imprenditoriale e diffondendo la dimensione culturale e valoriale del fare impresa. Pertanto – ha concluso la Fucci – Futuridea sarà sempre punto di riferimento territoriale su temi fondamentali quali la formazione, la cultura di impresa, l’innovazione nello sviluppo nelle progettualità per i territori”.