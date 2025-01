Nuovi reparti e più medici: il piano per l'ospedale San Pio L'annuncio del direttore Morgante nell'ambito della Festa del Prematuro

Nuovi reparti e il reclutamento di nuovi medici. Sono gli obiettivi da mettere a segno nel 2025 per l'ospedale San Pio di Benevento. Ad indicarli il direttore del nosocomio sannita Maria Morgante.

E se la scadenza più attesa riguarda l'apertura del nuovo pronto soccorso fissata per giugno 2025, ancor prima ci sono altri traguardi da cogliere.

“Già dalla fine del mese – spiega Morgante – cominceremo con l'apertura di nuovi reparti: oculistica, maxillo facciale, otorino, pneumologia con 12 posti letto di sub intensiva, iperbarica, e poi inizieranno i lavori per la medicina nucleare e poi a lavoro per il polo di emergenza con sei sale operatorie e per il reparto di nefrologia”.

Un piano che non può prescindere dal reclutamento di nuovo personale “Il 2024 è stato un anno importante da questo punto di vista – dettaglia Morgante – ma per il 2025 dobbiamo ancora lavorare su questa strada”.

Occasione per guardare ai prossimi mesi è stata la Festa del Prematuro, promossa presso il reparto di terapia intensiva neonatale.

“Un momento di grande soddisfazione che conferma un servizio di eccellenza – spiega ancora Morgante – testimoniando una struttura ricettiva. Ci rende felici la partecipazione delle associazioni benefiche che qui con noi trascorrono questa giornata”.

Un'occasione emozionante per festeggiare la vita e il direttore del reparto Francesco Cocca ha sottolinea anche un altro dato positivo.

“Per il 2024 il San Pio ha registrato 928 parti di cui 120 di prematuri. Siamo soddisfatti dell'andamento delle nascite che, nonostante il generale crollo, fanno registrare un aumento del 30% rispetto all'anno scorso. Per noi – dettaglia – un motivo di grande soddisfazione. Risultati che si ottengono grazie ad un gruppo di professionisti che lavora per le coppie che si affidano alla nostra struttura in un dipartimento che promette assistenza ottimale in ogni fase del percorso di nascita”.