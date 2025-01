Amore (Cia): "Il 2025 sia l’anno delle Aree Interne in Campania" Sono zone strategiche e stanno morendo. Interventi per tutelare le eccellenze

“Il 2025 sia l’anno delle aree interne. Sono fondamentali per la Campania, per un territorio che ha nel Sannio, nell’Irpinia, nel Cilento, zone strategiche che vanno rilanciate, valorizzate, protette”. Lo dice Raffaele Amore, Presidente della Cia Campania.



“Si assiste, senza una visione e senza mettere in campo un programma di lungo termine, ad un continuo spopolamento, ad una lunga agonia. Bisogna invertire la rotta. Non basta l’impegno degli Enti locali o della Regione che pure ha trovato fondi importanti, serve – spiega Amore - un’azione sinergica di tutte le istituzioni. Tocca al Governo convocare un tavolo con tutti i protagonisti, istituzionali e del Mondo associativo, e costruire una proposta di sistema. Per la Cia è auspicabile la figura di un Commissario ad Acta che abbia, sentiti tutti, pieni poteri per concretizzare un percorso concreto”.



“Dobbiamo affrontare – prosegue - il tema dei costi dell’energia e governare, allo stesso tempo, l’invasione di eolico e fotovoltaico, dobbiamo sviluppare una politica dei trasporti che non penalizzi giovani ed imprese. E’il tempo di puntare sulla formazione, sull’implemento delle nuove tecnologie, su incentivi capaci di stimolare le migliori energie e processi di qualità”.



“Senza una strategia per le aree interne sarà più povera la Campania, scompariranno prodotti di qualità, si farà il gioco di fondi esteri e capitali anomali che distruggeranno le nostre ricchezze” conclude.