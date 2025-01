Università del Sannio: nuovi iscritti in crescita del 20% Il rettore Canfora: obiettivo rimane quello di fornire agli studenti strumenti concreti

L'Università degli Studi del Sannio registra un significativo incremento delle immatricolazioni per l'anno accademico 2024/2025, con un aumento complessivo di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Questo risultato sottolinea l'attrattività crescente dell'offerta formativa e il valore delle scelte strategiche compiute dall'ateneo.

Tra i corsi di laurea, il più scelto dalle matricole è Economia aziendale, che registra un incremento del 21% rispetto alle immatricolazioni dell'anno scorso. Un risultato che premia un corso consolidato e sempre più apprezzato per le competenze pratiche e manageriali che offre.

Positiva anche la performance di Scienze dell'amministrazione digitale, il corso di laurea online inaugurato lo scorso anno, che riscuotere interesse grazie alla sua flessibilità e alla rilevanza dei contenuti per il mercato del lavoro digitale.

Successo, inoltre, per Scienze motorie per lo sport e la salute, new entry dell'offerta formativa 2024/2025, che registra il tutto esaurito. Questo dato conferma l'entusiasmo per un corso innovativo e perfettamente in linea con le richieste del mondo dello sport e del benessere.

Fra i corsi di Ingegneria, il risultato migliore è stato registrato da Ingegneria informatica, con un incremento del 24% nelle immatricolazioni. Questo dato conferma il valore di un percorso che si distingue per l'aggiornamento costante dei contenuti didattici, mirato a rispondere con efficacia alle esigenze di un contesto tecnologico in continua evoluzione.

“Questi risultati testimoniano l'efficacia del nostro impegno verso un'offerta formativa moderna e capace di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione,” ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora. “Il nostro obiettivo rimane quello di fornire agli studenti e alle studentesse strumenti concreti per affrontare il futuro con competenze solide e innovative”.