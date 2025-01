Dimensionamento scolastico. Lombardi: significativa ed importante "Recepisce la richiesta centrale più volte formulata negli anni passati dal tavolo tecnico"

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha commentato le decisioni della Regione Campania sul dimensionamento scolastico per il 2025/2026 (Delibera della Giunta Regionale n. 753 del 21.12.2024 - Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa. Anno scolastico 2025/2026).

«La decisione della Regione Campania per il dimensionamento scolastico per l’anno 2025/2026 è significativa ed importante. Essa infatti recepisce la richiesta centrale più volte formulata negli anni passati e sostenuta dallo stesso Tavolo tecnico provinciale per il dimensionamento e cioè: non cancellare Dirigenze scolastiche nelle aree interne.

Ricordo che questa Presidenza di Provincia fu la prima a sollevare già nell’ottobre del 2022, con l’unanime consenso del Consiglio Provinciale, la questione della inaccettabilità di una norma governativa che, senza tenere conto delle peculiari condizioni delle aree interne (meridionali e non) rispetto a quelle metropolitane, non faceva alcuna differenza tra gli ambiti territoriali in cui è ormai diviso il Paese ed imponeva dappertutto il rispetto per le Scuole del medesimo numero minimo di alcuni iscritti al fine della conservazione della Dirigenza scolastica.

Quella presa di posizione si collocava nella conferma di una difesa dei territori fragili del Paese, difesa che nello stesso periodo di tempo si era estrinsecata nel “no” al programma per l’Autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario anch’esso portato avanti dal Governo.

La battaglia per la conservazione delle Dirigenze ha finalmente trovato oggi riscontro concreto nella decisione della Regione Campania ed io ribadisco il ruolo strategico che la Scuola per la qualità della vita, la tenuta sociale e l’identità stessa delle aree deboli: chiedo ancora una volta che vengano tenute salde e ferme le Istituzioni presenti nei nostri Comuni.

Tornando nel merito delle decisioni regionali per l’anno scolastico 2025/2026, osservo con favore anche il riconoscimento di nuovi Indirizzi formativi che, ne sono certo, rafforzeranno il legame delle Scuole con i territori interpretando bene questi nuovi indirizzi con le vocazioni e con le potenzialità delle nostre realtà.

Infine, debbo confermare tutto l’impegno della Provincia di Benevento a favore del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento per il prestigio storico e culturale di questo Istituto che può e deve sempre di più e sempre meglio servire il territorio con una offerta formativa adeguata».