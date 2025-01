Al lavoro per il Cammino Benevento-Pietrelcina Il tradizionale appuntamento programmato per il mese di maggio

Al lavoro la Tavola della Riconciliazione e Pace in vista del cammino Benevento-Pietrelcina programmato per il mese di maggio: in preparazione del tradizionale appuntamento, promosso dalle Acli provinciali di Benevento, tra le varie iniziative sono previsti incontri tematici negli istituti scolastici. "Chiediamo al mondo del Terzo settore, ai sindacati e alla società civile di partecipare ai lavori mettendo al centro il coraggio della pace. Saranno le adesioni a determinare il successo della XI edizione del Cammino di Riconciliazione e Pace, 12 chilometri con partenza da Benevento e arrivo a Pietrelcina, meta importante del pellegrinaggio terreno" dichiara Filiberto Parente. “Riprendere il Cammino vuol dire mettersi in viaggio, condividere e costruire insieme con coraggio profetico un percorso che disegna un futuro di unità, di condivisione, di pace. Superando le individuali certezze murate per edificare una Casa comune, aiutando da un lato la Chiesa ad uscire dal perimetro rassicurante delle sue liturgie, come auspicava don Tonino Bello, e dall’altro spingendo la società a raccogliere le grandi sfide che ci propone la storia contemporanea: la guerra, la fame, il degrado ambientale, la sperequazione fra nord e sud. Tutto questo nel nome del più santo fra i sanniti, e del più sannita fra i Santi: Padre Pio da Pietrelcina” dichiara Domenico Zampelli, vicepresidente vicario delle Acli provinciali di Benevento.