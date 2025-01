Un sorriso in corsia per i bimbi del Fatebenefratelli Iniziativa solidale del Rotary club e del Rotaract

Anche quest’anno il Rotary club di Benevento (presidente Erminia Mazzoni), ed il Rotaract, (presidente Ciriaco Fonzo), hanno organizzato per il giorno della Epifania la distribuzione delle magiche calze a tutti i bambini ricoverati presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento.

La nutrita delegazione costituita da Luigi Pilla, Luigi Marino, Nietta Galluccio, Tina Ventorino, Annamaria Alaimo, Mimmo Zerella, Francesco Boffa, Serena Pannella, ha regalato un luminoso sorriso a tutti i piccoli pazienti. Sono state “Befane” molto attente e non frettolose e a nessuno hanno lasciato il carbone.

Ad accogliere gli amici del Rotary club di Benevento, Raffaello Rabuano e Carlo Parente pediatri presso lo stesso Ospedale FBF, un nutrito gruppo di infermiere della Pediatria e suor Mary caposala della neonatologia.

“Spesso il bambino vive il ricovero ospedaliero come una punizione” ha precisato Raffaello Rabuano, ed essere ricoverati durante le feste, sconvolge tutte le abitudini della casa e potrebbe essere estremamente triste per i bimbi e motivo di grande stress per la famiglia.

Il bambino, quando possibile, non andrebbe mai ricoverato in ospedale. Noi in provincia di Benevento siamo dei fortunati in quanto abbiamo una Pediatria di libera scelta che funziona molto bene e i bimbi sono curati bene a casa. Quando il bambino è costretto a venire in ospedale bisogna ricordare ai genitori di portare i giocattoli e i libri a cui il piccolo è affezionato e mantenere rituali ed abitudini domestiche, per quanto possibile.

Nel nostro Ospedale, diretto dal Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos, il bambino ha libero accesso ad un area di gioco, ricreazione e studio adatte alla sua età. L’attività ludica è considerata importante dal punto di vista della socializzazione, non solo da un punto di vista socio-emotivo, ma come strumento che consente al bambino di conoscere, di controllare e gestire le frustrazioni che vengono sollecitate dal ricovero Ospedaliero.

A nome dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento – ha concluso il dott. Rabuano - ringraziamo l’associazione Onlus “Il sorriso di Mario” , nelle persone di Mimmo Zerella e la sua signora Maria Carla Pietrantonio, che ci ha donato nel 2019 la ludoteca ove i bimbi della pediatria possono esprimere tutta la loro energia e creatività”.