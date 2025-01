Guasto a Cassano: problemi idrici in oltre 20 comuni sanniti Un guasto elettrico ha causato il fermo di parte dell’impianto di sollevamento a Cassano Irpino

Un guasto elettrico ha causato il fermo di parte dell’impianto di sollevamento situato a Cassano Irpino, con conseguenti problematiche nell’erogazione dell’acqua nei comuni serviti. A causa di questo inconveniente, l’erogazione idrica risulta ridotta e potrebbero verificarsi disfunzioni nell’approvvigionamento durante la giornata odierna. La durata del disservizio dipenderà dall’individuazione della causa del fermo e dalla tempestiva risoluzione del problema.

Inoltre, per garantire un corretto approvvigionamento idrico nella giornata di domani, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua dalle ore 22:00 di oggi fino alle ore 06:00 del 14 gennaio 2025. Durante questo periodo, l’impianto sarà in fase di manutenzione per consentire la riapertura graduale della fornitura.

Ecco i Comuni sanniti interessati: Sant’Angelo a Cupolo, San Leucio del Sannio, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, Montefusco, San Giorgio del Sannio, Calvi, San Nazzaro, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Campolattaro, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veano, Casalduni, Fragneto Monforte, Pontelandolfo e Reino.