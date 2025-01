Viale Atlantici: ordinanza chiusura per taglio alberi da venerdì 17 gennaio La La precisazione dell'assessore al traffico

L'assessore al Traffico Attilio Cappa comunica che per esigenze di ordine tecnico, comunicate nelle scorse ore dalla ditta, l'ordinanza sul traffico relativa a viale Atlantici sarà vigente da venerdì 17 gennaio e non già da domani.

Restano valide le indicazioni stradali: dunque da venerdì 17 gennaio fino a sabato 8 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 17:30 sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione sui tratti di viale degli Atlantici che vanno da via Tonino Ferrelli a via Raguzzini, da via Raguzzini a viale Martiri d’Ungheria, da viale Martiri d’Ungheria a via San Giovanni Battista de La Salle, da via San Giovanni Battista de La Salle a via Mascagni, da via Mascagni e via Aldo Moro.

L’impresa responsabile dei lavori provvederà a informare i residenti, tramite l’affissione di avvisi, circa i giorni e gli orari relativi alla realizzazione dei lavori che comporteranno l’interessamento degli ingressi pedonali e carrai e a garantire sempre l’accesso alle proprietà laterali e commerciali. "La chiusura dalle 09,00 - evidenzia infine l'assessore Cappa - consentirà il normale accesso ai plessi scolastici. La tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, connessa ai lavori su alberi pericolosi, implica disagi alla cittadinanza dei quali siamo consapevoli. Invitiamo a utilizzare, nel periodo in cui l'ordinanza è in vigore, la viabilità alternativa al transito diretto su viale Atlantici. La Polizia Municipale garantirà, con presenza in strada, la mitigazione massima dei problemi di deflusso veicolare", conclude.