Benevento ha ottenuto il riconoscimento di 'Città che legge' L'annuncio del sindaco Mastella e dell'assessore Tartaglia Polcini. Ecco tutti gli appuntamenti

Il sindaco Mario Clemente Mastella e l’assessore alla Cultura e alle Biblioteche Antonella Tartaglia Polcini comunicano che la Città di Benevento ha ottenuto, anche per gli anni 2024, 2025 e 2026, la qualifica di 'Città che legge', riconosciuta dal CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura afferente al MIC, in collaborazione con l’ANCI, a favore dei Comuni italiani impegnati a riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle Comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva, che hanno dimostrato di avere i requisiti richiesti dall’avviso pubblico reso noto nello scorso novembre.

All’insegna di tale importante riconoscimento accordato a quelle amministrazioni comunali che si sono distinte per essersi impegnate a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio, nel nuovo anno appena iniziato saranno numerose, varie e diffuse le iniziative per la promozione della cultura del libro, in collaborazione con tanti attori istituzionali e sociali, nell’ambito del Progetto-Azione “Benevento LibrAria”.

Ecco i primi appuntamenti in programma:

il 17 gennaio, alle ore 10.30, presso il Teatro De La Salle (già Teatro De Simone), con l’incontro dei giovanissimi lettori delle Scuole secondarie di primo grado con l’autore Davide Morosinotto, tra i più amati dai ragazzi e dalle ragazze, promosso su iniziativa di Ubik, libreria aderente al Patto locale per la lettura, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e alle Biblioteche.

Seguiranno gli incontri con Laura Imai Messina, autrice di “Tutti gli indirizzi perduti”, Ed. Einaudi, che sarà presentato, in collaborazione con l’Archeoclub di Benevento, presso il Museo Iconografico Beneventano (MIB) di Casa Pisani, lunedi 27 gennaio, alle 17, e ai giovani lettori delle Scuole secondarie di secondo grado, presso la Sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V, martedì 28 gennaio, alle 10;

la prima riunione del nuovo anno, con il tavolo degli attuali sottoscrittori del Patto Locale per la Lettura, il 4 febbraio 2025, alle ore 16, presso la Biblioteca Comunale “Giuseppina Luongo Bartolini”, per la programmazione dell’Agenda delle iniziative e attività condivise lungo l’arco di tutto il 2025, che racchiuderanno, tra l’altro, l’appuntamento mensile con il “Maggio dei Libri”;

Gli incontri con Daniele Mencarelli, autore di “Brucia l’origine”, Ed. Mondadori, che sarà a Benevento per una due giorni, l’11 e il 12 febbraio, articolata, rispettivamente, in un pomeriggio di presentazione aperto a tutti e in una mattinata dedicata ai giovani lettori delle Scuole secondarie di secondo grado, presso la Sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V.

Agli incontri con gli autori, ai laboratori di lettura, ai caffè letterari e ai confronti tematici, si accompagnerà un’accurata attività di progettazione partecipata e condivisa con i sottoscrittori del patto locale per la lettura e con i nuovi aderenti, in vista, tra l’altro, della partecipazione, riservata ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica 2024, 2025,2026, alle edizioni delle rispettive annualità dell’omonimo bando di finanziamento “Città che legge”, destinato a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura, e che la qualifica consentirà, inoltre, ai Comuni situati nelle regioni meridionali, di partecipare alle edizioni del bando “Biblioteche di comunità”, finanziate nelle annualità di riferimento.