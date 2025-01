Grande successo per la terza edizione della Telethon Cup I forum giovanili sanniti uniti in campo in favore della ricerca a Benevento e Cautano

Archiviata la terza edizione della Telethon Cup, torneo di calcio a 5 tra i forum dei giovani sanniti, svoltasi quest’anno nelle location di Benevento e di Cautano. Il ricavato del torneo è stato devoluto alla omonima fondazione.

Un evento organizzato dal Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento a cui hanno aderito 18 organismi giovanili comunali (Benevento, Cautano, Vitulano, Telese Terme, Apice, San Marco dei Cavoti, Castelfranco in Miscano, Tocco Caudio, Foglianise, San Leucio del Sannio, San Giorgio del Sannio, Ponte, Torrecuso, Cusano Mutri, Paolisi, San Giorgio la Molara, Pesco Sannita e Grottolella).

Il torneo si svolto prima con una fase preliminare (Cautano e Benevento), fino a giungere alla fase finale, presso la struttura beneventana di Casa Sanniti, dove i forum si scontrati in un torneo ad eliminazione diretta con match da 20 minuti. Per la cronaca sportiva hanno avuto la meglio i ragazzi del Forum dei Giovani di Vitulano che si sono portati a casa il trofeo battendo i loro coetanei del Forum dei Giovani di Telese Terme. Al terzo posto il Forum dei Giovani di Apice.

Si ringrazia tutti i forum partecipanti, in particolare i padroni di casa del Forum dei Giovani di Benevento e di Cautano per l’ottima organizzazione e l’accoglienza. Si ringraziano le amministrazione comunali della città di Benevento e di Cautano per la disponibilità delle strutture e infine la società Sanniti Five per la concessione del campo e del materiale sportivo.

“Un grande risultato ottenuto in favore della ricerca, ma la lotta alla malattie genetiche rare non si ferma qui, e noi come Coordinamento dei Forum della Provincia di Benevento risponderemo come sempre presente! Donare per la ricerca, donare per dare una speranza a chi lotta ogni giorno contro le malattie genetiche rare.”