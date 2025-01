Finanziati fondi per la mobilità, via a corse scolastiche e universitarie Sindaco Benevento e assessore ai Trasporti: stipendi in via di regolarizzazione, no lezioni dal Pd

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone rendono noto che la Regione Campania-Direzione generale della Mobilità ha comunicato, ufficialmente, l'autorizzazione che finanzia, per il Comune di Benevento, ulteriori 210 mila euro per le corse del tpl nel territorio urbano. Tale cifra si aggiunge agli oltre 400 mila euro già finanziati nel 2024, confermati anche per il 2025.

"Con questo finanziamento potremo potenziare ancora il servizio di trasporto pubblico urbano in città. In particolare, istituiremo le corse di carattere scolastico e universitario, attraverso un servizio calibrato sugli orari di ingresso e uscita dalle scuole. Ciò avverrà tramite le aree di interscambio localizzate in via Domenico Mustilli (nuovo terminal bus), via Paolo Diacono e Rotonda degli Atleti.

I finanziamenti regionali hanno consentito inoltre una razionalizzazione delle corse verso le contrade cittadine, per la prima volta nella storia, dalla scorsa primavera, servite dai bus: abbiamo potenziato le corse con maggiore richiesta e negli orari di punta. Sui versanti della mobilità e dell'offerta di trasporto pubblico mai nessuno aveva raggiunto risultati comparabili a quelli di quest'Amministrazione. Quanto ad una nota della minoranza, riguardo al ritardo sul pagamento degli stipidenti, tranquilliziamo tutti: sono dovuti solo a procedure di taglio amministrativo e burocratico che si svolgono ad inizio anno. Da qui ai prossimi giorni saranno regolarizzati i salari. Chi ha fatto fallire l'Amts è stato il Pd, solo grazie all'Amministrazione Mastella è stato rilanciato il tpl in città, con il rinnovo del parco bus che dal 2002 era rimasto fermo al palo. E' paradossale che proprio chi ha distrutto il trasporto pubblico in città, dia lezioni: con noi in questo settore sono stati raggiunti risultati mai visti prima".