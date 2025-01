Piano traffico lavori via Rummo, l'opposizione propone correttivi De Lorenzo, Farese, Megna e Miceli chiedono di avviare confronto con commercianti e residenti

"Chiediamo di valutare, confrontandosi anche con commercianti e residenti, correttivi ed alternative al piano traffico per via Rummo durante i lavori all'ex Malies". Lo dichiarano i consiglieri comunali Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Giovanna Megna ed Angelo Miceli a seguito della seduta di commissione Traffico, richiesta dell'opposizione, e svoltasi questa mattina con l'audizione del comandante della Polizia Municipale.

"L'area di via Rummo riscontra già attualmente grandi problematiche soprattutto per i parcheggi, vista anche la mancata riapertura della struttura di Porta Rufina. Con l'avvio del cantiere l'Amministrazione prevede di eliminare posteggi sia nell'area adiacente al vecchio mercato coperto che lungo via Rummo, così come un divieto di sosta in via Lucarelli. Considerato che i lavori dureranno per diversi mesi è necessario trovare soluzioni, condivise con residenti e commercianti, per mitigare i disagi e per evitare che la situazione diventi insostenibile.

Le proposte avanzate sono state diverse. Abbiamo richiesto innanzitutto di valutare la possibilità che i lavori procedano per lotti con una chiusura graduale ed a step della strada. Al comandante della Polizia Municipale, che ringraziamo insieme al presidente della Commissione Picariello per la consueta disponibilità, abbiamo formulato poi istanza per conservare il maggior numero di posteggi possibile in via Lucarelli.

Un'altra opzione che chiediamo di valutare, ascoltando preventivamente cittadini ed esercenti della zona, è quella del senso unico su tutta via Rummo fino all'incrocio con Corso Garibaldi con l'istituzione però di stalli per i parcheggi su entrambi i lati della carreggiata di Via Rummo non interessata dal cantiere. Questa ipotesi consentirebbe non solo la conservazione degli stalli esistenti su Via B. Lucarelli, ma anche un eventuale incremento di parcheggi lungo il perimetro di Piazza Orsini fino all'incrocio con Corso Garibaldi.

Speriamo che su queste proposte operative possa esserci un confronto ampio e plurale con tutti i soggetti interessati - concludono De Lorenzo, Farese, Megna e Miceli - evitando che una situazione già complicata si trasformi, a lungo, in caos e disagio per i cittadini ed in un danno per i commercianti".