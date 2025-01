L’Istituto Alberti celebra la Giornata della Memoria Le iniziative degli studenti

Lunedì 27 gennaio 2025, in occasione della Giornata della Memoria, l’Istituto Alberti si unirà al coro di voci che in tutto il mondo si fermano per ricordare le vittime della Shoah. Con il coinvolgimento attivo degli studenti e la supervisione dei docenti, la scuola proporrà una serie di

iniziative pensate per riflettere sul passato e mantenere viva la consapevolezza di quanto accaduto.

In un momento storico in cui diritti umani e convivenza civile sono messi a repentaglio in diverse parti del mondo, la memoria dell’Olocausto e l’attivazione del pensiero critico rappresentano uno strumento fondamentale per educare le nuove generazioni al rispetto, alla solidarietà e alla giustizia. Come scrisse Hannah Arendt, «L’incapacità di pensare è la possibilità sempre latente in ciascuno di noi di mancare l’appuntamento con sé stessi. Il problema […] non erano i grandi malfattori che sono diventati eroi negativi della letteratura, ma il chiunque non malvagio che nel suo comportamento non è mosso da ragioni particolari e proprio per questo è capace del male infinito»: un monito che ci invita a rimanere vigili e consapevoli, oggi più che mai.

Le iniziative dell’Istituto Alberti

La mattinata del 27 si articolerà in tre momenti distinti, pensati per coinvolgere attivamente gli studenti e stimolare una riflessione profonda.

Prima parte: visione di un film tematico. Gli studenti potranno assistere alla proiezione di un film dedicato alla Shoah: dai classici La vita è bella, Jona che visse nella balena o Schindler’s List, ai più recenti Jojo Rabbit e La zona di interesse. Al termine della visione, nelle classi è previsto un breve dibattito per condividere emozioni e pensieri, favorendo un confronto collettivo.

Seconda parte: laboratorio creativo – Il Muro della Memoria. In questa fase, i partecipanti saranno invitati a esprimere le proprie riflessioni scrivendo pensieri, frasi o messaggi su cartelloni colorati. I contributi, che potranno includere anche disegni ispirati al tema della Shoah, saranno affissi su un grande pannello comune, il “Muro della Memoria”, allestito in ogni sede dell’Istituto.

Terza parte: cerimonia conclusiva e attività interattive. La giornata si concluderà con una cerimonia commemorativa che prevede la lettura di brani e poesie selezionati da studenti e insegnanti per dare voce alle testimonianze del passato; infine, con un momento di riflessione

collettiva sollecitato dalla visione di testimonianze video di sopravvissuti alla Shoah.

Tutte le attività saranno coordinate dai docenti, che lavoreranno fianco a fianco con gli studenti per garantire che il significato profondo di questa giornata non vada perduto. La Giornata della Memoria rappresenta per l’Istituto Alberti non solo un’occasione per riflettere sul passato, ma anche un impegno concreto a costruire un futuro di pace e rispetto reciproco. Perché, come ha ricordato la scrittrice e testimone della Shoah Edith Bruck nell’incontro con le scuole organizzato dall’Università “Giustino Fortunato” lo scorso 23 gennaio, solo mantenendo viva la memoria possiamo prevenire che simili tragedie collettive si ripetano.