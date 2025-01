Crisi idrica: Mastella "Ora Benevento è al sicuro" Il Presidente di Gesesa Russo ha dettagliato gli interventi in campo

“Una svolta per la città che è ormai al sicuro dalle difficoltà causate dalla crisi idrica”. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, si dice soddisfatto degli interventi dettagliati questa mattina presso la Gesesa. L'azienda che gestisce il servizio idrico a Benevento e in diversi comuni del Sannio ha presentato una serie di azioni messe in campo, volte sia al recupero della risorsa idrica, sia al risparmio, sia alla depurazione. “Un momento storico” prosegue Mastella che si augura anche che “al più presto si possa essere la svolta per il gestore unico”. E a dettagliare gli interventi il Presidente di Gesesa, Domenico Russo.

Revamping alla centrale di Pezzapiana

“Abbiamo messo in campo un lavoro di revamping alla centrale di Pezzapiana con una prima fase a settembre con la sostituzione delle sue pompe di sollevamento (che lavorano alternativamente) e una seconda fase, terminata venerdì scorso, con l'istallazione di una terza pompa (pronta ad essere attivata subito). Con questi lavori la centrale di Pezzapiana può immettere nella condotta cittadina trenta litri secondo di acqua in più. Una quantità con la quale avremmo potuto evitare le chiusure notturne della scorsa estate”.

Lavori sulla rete idrica

“Sono stati avviati gli interventi per il rifacimento della rete idrica cittadina nei suoi tratti più critici. Da studi di Gesesa si tratta di circa 15 punti per un totale di 7 chilometri di condotta. Sono già state avviate le procedure di gara e contiamo di portare a termine i lavori entro la fine dell'anno. Questo ci consentirà di ridurre lo spreco di altri 10 litri secondo in città. Lavori che coinvolgeranno circa 4mila abitanti”.

I lavori saranno eseguiti presso: C.da Coluonni, Via Pietro Nenni, Via Fontanelle, Via Macchiarotonda, Via Valfortore, Sant’Angelo a Piesco, Via Filippo Maria Guidi, Via Meomartini, C.da Pino, Via Torre Alfieri, Via Cupa Santa Lucia, Via Cupa del Gesù, Via Avellino, Via San Vito e Via Vecchia Roma Olivola.

Depurazione

Novità anche nel campo della depurazione. Al quartiere Cretarossa sarà installato un impianto per porre rimedio alla situazione di degrado ambientale che incide sul torrente San Nicola. Anche per questo intervento gara avviata nel mese di gennaio e contiamo di realizzare l'intervento entro fine anno. Realizzeremo un impianto di depurazione di tipo scarrabile che potrà, cioè, essere riutilizzato nel momento in cui si realizzerà il depuratore cittadino”.

Pronti i pozzi di Solopaca e San Salvatore Telesino

Il Presidente Russo ha inoltre dato notizia, così come riferito da Antonello Barretta, direttore Generale del Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, che “sono terminati i lavori per la rifunzionalizzazione dei pozzi di Solopaca per cui 100 litri al secondo sono una disponibilità reale che potrebbe essere utilizzata immediatamente. Completato anche l'intervento di rifunzionalizzazione dei sei pozzi di San Salvatore Telesino, parliamo di ben 300 litri al secondo. Le verifiche non hanno evidenziato problemi. Il sindaco Mastella ha poi annunciato che proprio a San Salvatore Telesino è un programma una cerimonia per l'inaugurazione dei pozzi, probabilmente alla fine del mese prossimo, alla presenza del vicegovernatore campano Fulvio Bonavitacola. “Siamo soddisfatti di aver messo al sicuro la città dalla crisi idrica e presto – ha aggiunto Mastella- metteremo in campo un'ulteriore azione per la depurazione, con un impianto a carboni attivi. Confermo – ha concluso - la bontà della linea di condotta per la gestione che unisce pubblico e privato che, come dimostrano questi interventi, si rivela vincente. Attendiamo la svolta per la gestione dell'ente idrico Campano e imporremo al nuovo gestore di estendere la condotta idrica in tutte le contrade in cui, a Benevento, ancora manca”.