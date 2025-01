'Benevento per la salute': successo per le visite urologiche A febbraio una serie di seminari scolastici sull’educazione sanitaria ai corretti stili di vita

Continua con successo l’adesione dei cittadini ai consulti specialistici gratuiti rientranti nel progetto 'Benevento per la Salute', elaborato nell’ambito delle politiche sanitarie del Comune di Benevento. Ieri si sono svolte presso gli ambulatori della casa di quartiere della Pacevecchia le visite di prevenzione urologica che, assieme a quelle già espletate nei mesi scorsi di prevenzione senologica e vascolare, hanno coinvolto quasi trecento cittadini provenienti dalla provincia di Benevento. Numerose le adesioni così come le richieste per visite in altre branche, in particolare cardiologica e ginecologica. "C’è la volontà - evidenzia il consigliere delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis - di organizzare nuovi incontri nei prossimi mesi con la disponibilità e la collaborazione gratuita degli specialisti del settore. Per qualsiasi altra adesione o informazione è sempre operativo lo sportello virtuale per il cittadino, creato sul sito del Comune di Benevento alla pagina dedicata “Osservatorio Comunale sulla sanità”. Il progetto “Benevento per la salute” prevede anche una serie di seminari scolastici sull’educazione sanitaria ai corretti stili di vita, programmati nel mese di febbraio presso l’aula di Palazzo paolo V, patrocinati anche all’Ordine dei Medici e Chirurghi di Benevento". I seminari coinvolgeranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del liceo classico “P. Giannone”, scientifico “G. Rummo” e dell’Istituto di Istruzione Secondaria “G. Alberti” e saranno svolti nelle seguenti date:



30 gennaio

ore 10.00-12.00 seminario “I social: tra vantaggi e svantaggi” (per gli studenti del liceo Giannone)

Relatori Dott. Rosario Guerra Dott. Luca De Lipsis

Introduzione al seminario: Prof.ssa Teresa Simeone

Presentazione: Rosita Ruocchio, Giuseppe De Leonardis.



14 febbraio

ore 10.00-11.30 seminario “Inquinamento ambientale e danni cardio-respiratori” (per gli studenti del liceo Giannone)

Introduzione: Dott. Luca De Lipsis

Relatore: Dott.ssa Giovanna Bardari

Presentazione: Irene Sebastiano, Stefano Tomaciello, Niccolò Zampelli

Ore 11.30-13.00 seminario “Le malattie sessualmente trasmissibili” (per gli studenti dell’Istituto Alberti)

Relatore: Dott.ssa Annalisa De Blasio



20 febbraio

ore 10.00-13.00 seminario “Identità di genere” (per gli studenti del liceo Giannone e Rummo)

Relatore: Dott.ssa Luciana Ciannella

Introduzione: Dott. Luca De Lipsis e Prof.ssa Teresa Simeone

Presentazione: Rosita Ruocchio, Alessandra Racioppi.



Infine, il 18.05.24, si svolgerà il mass training BLSD laico e utilizzo dei DEA comunali presso il Corso di Benevento, dalle ore 11.00, con la collaborazione della Croce Rossa di Benevento e della Misericordia sezione di Benevento.