Siglata convezione tra Liceo Scientifico Rummo e Unisannio Per supportare l'approfondimento della pratica e conoscenza delle discipline sportive

E' stata siglata una convezione tra il Liceo Scientifico Statale G. Rummo Dipartimento di Scienze Motorie e l’Università degli Studi del Sannio di Benevento - Facoltà di Scienze Motorie. Una convenzione che ha la finalità di supportare l'approfondimento della pratica e conoscenza delle discipline sportive per il conseguimento di obiettivi educativi e formativi del Liceo ad indirizzo sportivo e in particolare: avvicinare i ragazzi alle discipline sportive che può concorrere a svilupparne le competenze motorie e quelle psicologiche e cognitive; sensibilizzare i giovani ai valori fondamentali ed alle tradizioni veicolate dallo sport e alla creazione della consapevolezza delle proprie potenzialità fisiche e psicologiche; promuovere e diffondere la conoscenza delle discipline sportive e la cultura dello sport L'obiettivo è di diffondere una sempre maggiore cultura e sensibilità verso il fitness con lo scopo di una sempre maggiore cultura e sensibilità verso lo sport, il benessere, la salute e di creare le future figure tecniche nelle varie discipline del fitness. Un percorso che parte per tutte le classi dello sportivo durante l’orario scolastico con tre aree tematiche da poter sviluppare pratica nella sala attrezzi, Fitness per gruppi e Functional Training a corpo libero e con piccoli attrezzi. Una interessante opportunità per gli studenti che, al completamento del percorso potranno in base ai loro interessi – decidere di ottenere, con le opportune integrazioni, esperienze del fitness.