I danni dei social: seminario di educazione sanitaria Nell'ambito del progetto 'Benevento per la salute'

Si è svolto stamane il seminario di educazione sanitaria, dedicato ai ragazzi del Liceo Classico Giannone, dal titolo 'I social tra vantaggi e svantaggi', nell'ambito del progetto 'Benevento per la salute.'

Sono stati gli stessi ragazzi del Liceo Classico a sintetizzare così i contenuti dell'evento: "I Social tra vantaggi e svantaggi: il seminario di educazione sanitaria, tenutosi stamane, presso Palazzo Paolo V , ci ha fornito delle importanti delucidazioni sull’utilizzo consapevole dei social, nonché illustrato i loro vantaggi e svantaggi, mettendoci in guardia sugli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.

Il dottor Luca De Lipsis, delegato del Sindaco per le politiche sanitarie e responsabile del progetto,si è soffermato sulla parte puramente tecnica, mentre il dottor Rosario Guerra, presidente Commissioni politiche sociali del Consiglio comunale, su quella sociologica ,mostrando le ripercussioni che i social possono avere sulla nostra vita.

Inoltre abbiamo avuto modo di porre domande agli esperti,partecipando attivamente al dibattito.

Riteniamo che l’incontro sia stato esaustivo e abbia stimolato in noi la riflessione".

Il prossimo appuntamento è per il 14 febbraio sui temi dell'inquinamento ambientale e delle malattie sessualmente trasmissibili, dedicato ai ragazzi del Giannone e dell'Alberti.