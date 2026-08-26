Eventi a piazza Cardinal Pacca, piano traffico del Comune: anche per residenti Tutte le prescrizioni dalle 17 di oggi, 26 agosto fino a domenica 30 agosto

In occasione degli eventi nell'ambito di Città Spettacolo in programma a Piazza Cardinal Pacca con protagonisti Vincenzo Salemme, il rapper Kid Yugi ed Alessandro Siani, nelle giornate rispettivamente di oggi mercoledì 26 Agosto, domani giovedì 27 Agosto e domenica 30 Agosto, dalle ore 08,00 fino a cessate esigenze, è in vigore il divieto di sosta e fermata, ambo i lati, con rimozione coatta e valenza anche nei confronti dei titolari di permesso parcheggio residenti, in Piazza Cardinal Pacca, Via Cimbaroli, Corso Dante, Via Nuova Calore, Corso Garibaldi (nel solo tratto da incrocio con Via Nuova Calore fino ad altezza Duomo), Via San Gaetano, Via Agilulfo, Via Fragola, Piazza San Donato, Corso Vittorio Emanuele (eccetto veicoli produzione, veicoli disabili titolari di stalli sosta personalizzati con ubicazione nelle strade oggetto di chiusura, veicoli disabili muniti di titolo d'accesso al concerto), Via San Gennaro, Via Santo Spirito.

La chiusura al traffico veicolare delle anzidette strade, ovvero Piazza Cardinal Pacca, Corso Dante (e conseguentemente di Piazza San Donato, Via Fragola ed altre traverse), Via Nuova Calore, Corso Garibaldi (da incrocio con Via Nuova Calore fino ad altezza Duomo), Via Agilulfo, Via San Gaetano, Via San Gennaro e Via Santo Spirito (a partire dall'incrocio con Via San Filippo) scatterà dalle ore 17,00 oggi e Domenica 30 Agosto in occasione degli spettacoli di Vincenzo Salemme ed Alessandro Siani, invece sarà anticipata alle ore 15,00 domani 27 agosto per il concerto del rapper Kid Yugi, con la contestuale interdizione al transito pedonale di Via Bagni.

Negli orari di chiusura al traffico, l'accesso veicolare sarà consentito solo per i residenti, in presenza di indifferibili esigenze di arrivo o uscita da autorimesse e posti auto limitrofi alle proprie abitazioni, limitatamente alla percorrenza del tratto Corso Dante - Via Fragola, previa verifica al punto di chiusura di Corso Dante, mentre l'accesso pedonale di residenti, titolari, dipendenti ed utenti di studi professionali ed attività commerciali non interessati da provvedimenti di chiusura anticipata, potrà essere subordinato ad identificazione da parte degli organi preposti alla vigilanza dei punti di chiusura al traffico.

Per i possessori dei biglietti validi per assistere agli eventi si segnala che nei pressi di Piazza Cardinal Pacca esistono le seguenti strade ed aree caratterizzate dalla presenza di ampi posti auto, Viale San Lorenzo, Via Posillipo, Piazzale Catullo, il Megaparcheggio di Via del Pomerio, il Nuovo Parcheggio di Via Porta Rufina e l'ampia area di Piazza Risorgimento (ex Piazza Mercato) mentre per i veicoli al servizio di persone con disabilità titolari di stalli sosta personalizzati con ubicazione nelle strade inibite alla sosta e al traffico nonchè delle persone con disabilità munite di titolo d'ingresso agli eventi, è stata prevista la possibilità di sosta in Corso Vittorio Emanuele e in Corso Garibaldi, nello slargo adiacente la BCC Flumeri, in deroga al divieto di sosta e fermata ivi presente. Si ricorda infine che a fronte delle limitazioni stabilite per i residenti titolari del permesso per la sosta negli spazi ad essi riservati in Piazza Cardinal Pacca ed interdetti in occasione degli eventi, che nei giorni dal 24 al 31 Agosto, è stata prevista la possibilità di sosta gratuita, a prescindere dall'attivazione dei nuovi parcometri, previa esposizione dei relativi contrassegni CP, CD, SD, SG e NC, in tutti gli stalli blu eccetto che nel Megaparcheggio di Via del Pomerio e nel Parcheggio di Via Porta Rufina, oltre che negli stalli interessati nella fascia oraria 6:00 - 8:00 dalle operazioni di spazzamento strade nei giorni individuati dalla segnaletica di divieto ivi ubicata.

