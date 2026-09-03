Il Fortore racconta i suoi sapori: a San Bartolomeo la Sagra del Pomodorino Tradizioni, produzioni locali e comunità al centro di una nuova tappa della 44ª Festa dell’Emigrante

Ci sono rotte che attraversano chilometri e generazioni. E ce ne sono altre che riportano alla terra, ai suoi prodotti e a quei sapori capaci di raccontare l’identità di un luogo. Sabato 5 Settembre, a partire dalle ore 20:00, San Bartolomeo in Galdo ospiterà la Sagra del Pomodorino, nuovo appuntamento inserito nel programma della 44ª Edizione della Festa dell’Emigrante – “Rotte che si incontrano”. Dopo la musica, le arti visive, le feste popolari e gli appuntamenti culturali che hanno caratterizzato le settimane precedenti, il viaggio attraverso i sette paesi del Fortore torna così a uno degli elementi più immediati e autentici attraverso i quali un territorio può raccontarsi: il cibo e il rapporto con la propria terra. La Sagra del Pomodorino diventa, in questo senso, qualcosa di più di un appuntamento enogastronomico. È un’occasione per ritrovarsi intorno a una produzione del territorio e, attraverso di essa, riscoprire quel patrimonio di pratiche, conoscenze e relazioni che continua a vivere nelle comunità delle aree interne. Un tema che attraversa profondamente anche il racconto di “Rotte che si incontrano”. La 44ª Festa dell’Emigrante nasce infatti dalla volontà di mettere in relazione Foiano di Val Fortore, Molinara, Castelvetere in Val Fortore, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti e Baselice, facendo emergere ciò che ogni comunità custodisce e inserendolo all’interno di una narrazione condivisa. Nel corso dell’estate questo racconto ha assunto forme differenti. Le tradizioni popolari della Sagra della Scruppella, della Sagra della Patata, della Cena dei Massari e della Sagra dei Prodotti Tipici Locali hanno incontrato la musica e lo spettacolo, dal Premio James V. Monaco con la BBOrkExtra ai concerti dei Cugini di Campagna, Clementino e Fred De Palma. A queste rotte si sono aggiunte quelle dell’arte e della cultura, con la XXVI Biennale di Pittura di Baselice, ancora in corso fino al 9 Settembre, e quelle della memoria con il Festival “Rocky Marciano”, svoltosi il 29 e 30 Agosto a San Bartolomeo in Galdo. Ora è nuovamente la terra a diventare protagonista. Perché raccontare le aree interne significa anche raccontare ciò che vi si produce, le tradizioni che resistono e quel patrimonio materiale e immateriale che per generazioni ha contribuito a costruire l’identità dei paesi. Ed è proprio nei giorni in cui tanti ritornano nei luoghi dai quali sono partiti che il cibo assume un significato ulteriore: non soltanto prodotto, ma memoria, appartenenza e riconoscimento. È uno dei fili che lega idealmente la Sagra del Pomodorino al tema dell’intera manifestazione. Andarsene. Tornare. Restare. Tre traiettorie differenti, rappresentate nell’identità visiva di “Rotte che si incontrano” dallo stormo e dal falco pecchiaiolo, che continuano a ricongiungersi nei paesi e nei momenti collettivi delle loro comunità. L’appuntamento di San Bartolomeo in Galdo arriva inoltre in una fase in cui il calendario della Festa dell’Emigrante supera simbolicamente il cuore dell’estate e continua nel mese di Settembre, dimostrando la volontà di costruire un percorso territoriale capace di andare oltre il singolo grande evento. Accanto alla Sagra del Pomodorino proseguono infatti la XXVI Biennale di Pittura di Baselice e gli appuntamenti del Festival Internazionale di Musica da Camera “San Marco in Musica”, mentre a Reino il 4 Settembre la presentazione di “Appaesati. Storie di ordinaria ruralità” porterà al centro del dibattito il presente e il futuro delle aree interne. Musica, arte, pensiero, tradizioni e produzioni locali diventano così linguaggi differenti attraverso i quali continuare a raccontare lo stesso territorio. Sette paesi, infinite rotte: stormi di storie tra sapori e memorie. Un Fortore da vivere e ritrovare. L’appuntamento con la Sagra del Pomodorino è per Sabato 5 Settembre, a partire dalle ore 20:00, a San Bartolomeo in Galdo. La “44ª Edizione della Festa degli Emigranti – Rotte che si incontrano” è realizzata nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania e finanziata con la Delibera CIPESS n. 70/2024 – Area tematica 06 Cultura.