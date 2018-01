Dramma nel Sannio, scoppia un incendio: muore una donna Un malore avrebbe stroncato l'esistenza di una 64enne

Tragedia questa mattina in un'abitazione di via Palazzo a Foglianise dove è divampato un principio incendio che ha interessato una cucina. Giunti sul posto, vigili del fuoco e 118 hanno soccorso una donna trovata esanime. Tutti inutile purtroppo. Per la malcapitata non c'è stato nulla da fare. Secondo una primissima ricostruzione pare che la malcapitata sia stata stroncata da un malore.

Sono ora in corso i rilievi e le indagini dei carabinieri.

La vittima è Anna B., 64 anni, di Foglianise. Secondo una prima ricostruzione, mentre provava ad accendere i fornelli, è divampato un incendio. Una situazione che ha ovviamente impaurito la pensionata che è uscita all'esterno della casa per dare l'allarme anche ai familiari che abitano a pochi metri. È stato in quegli istanti che la 64enne si è sentita male e si è accasciata nel cortile. I sanitari hanno provato a rianimarla per lunghi minuti. Purtroppo per lei non c'è stato niente da fare.

L'incendio ha comunque provocato danni alla cucina ed annerito anche altre pareti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'impianto del gas ed hanno transennato l'area.

Al.Fa