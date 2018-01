Sbanda con l'auto e finisce nella cunetta, traffico in tilt Auto incolonnate lungo l'Appia, alla località Sferracavallo

Momenti di paura questo pomeriggio per il conducente di una Peugeot 306 finito fuori strada mentre percorreva, in direzione di Montesarchio, la Statale Appia. Secondo una prima ricostruzione, alla località Sferracavallo, l'uomo ha perso il controllo del veicolo che è finito nella profonda cunetta in cemento presente a margine della carreggiata. L'auto è rimasta inclinata su di un lato.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea che hanno recuperato il veicolo e i sanitari del 118 che hanno medicato il malcapitato.

Traffico in tilt nel tratto di strada delimitato dai new jersey in cemento.