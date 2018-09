Incidente mortale lungo la Benevento - Campobasso Lo scontro è avvenuto tra le uscite di Pontelandolfo e Morcone

Gravissimo incidente stradale pochi minuti fa lungo la statale 87 che da Benevento conduce a Campobasso.

Lo scontro tra due veicoli è avvenuto, intorno alle 15.30, tra le uscite di Pontelandolfo e Morcone.

Gravissimo il bilancio dell'incidente: due morti. L'impatto tra una Toyota Prius ed un autoarticolato. A perdere la vita le persone a bordo dell'automobile

Sul posto a lavoro i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Le vittime sono marito e moglie, entrambi di 68 anni, residenti a Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno.

Secondo una prima ricostruzione, i due pensionati viaggiavano a bordo della Toyota quando, per cause ancora in accertamento, si sono scontrati frontalmente con l'autocisterna che trasportava cereali per alimenti. In seguito all'urto la Prius è stata scaraventata sulla corsia opposta. Gravemente danneggiato, anche il mezzo pesante. Nessuna conseguenza per l'autista, un 36enne di Cercemaggiore, in provincia di Campobasso. L'autista in stato di choc è stato comunque trasferito in ospedale per accertamenti.

Raccapricciante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori. I sanitari del 118 Misericordia e dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa hanno trovato l'uomo già senza vita all'interno dell'abitacolo ridotto ad un ammasso di lamiere contorte. Hanno tentato per lunghi minuti di rianimare la donna che, purtroppo, è morta poco dopo.

Su disposizione del magistrato, il medico legale, il dottore Emilio D'Oro, ha effettuato un primo sopralluogo. Le salme sono state successivamente trasferite all'obitorio dell'ospedale Rummo.

Ora saranno le indagini dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, a dover chiarire la dinamica del tragico incidente. Strada bloccata per alcune ore in entrambi i sensi si marcia. L'Anas, l'ente proprietario della strada ha deviato il flusso di automobili lungo la viabilità secondaria, mentre i camion e tutti i mezzi pesanti sono stati fatti incolonnare in attesa che la Statale fosse riaperta.

